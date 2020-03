Al alcalde de Madrid le quiero decir

Alcalde, acabo de escuchar sus declaraciones en una cadena de televisión y no he podido reprimir las ganas de sentarme a escribir. Me ha resultado alentador ver que en esta situación hay gente como usted, que antepone los problemas inminentes y urgentes a sus intereses partidistas. Además, es una postura inteligente, porque estoy seguro de que si usted continúa en esta línea acabará obteniendo unos mejores resultados electorales que hasta le podrán permitir gobernar mi ciudad, nuestra ciudad, sin el lastre de ningún partido populista y nacionalista como alguno de los que actualmente le apoya.

Respaldo que le permite gobernar sin haber sido su partido el más votado, algo que me parece totalmente no solo legítimo y democrático, sino también práctico. Me parece difícil que el partido con el mayor número de concejales pueda gobernar de una forma eficaz si una mayoría alternativa se une en su contra. Hay muchas personas que discrepan de esta opinión y defienden que debe gobernar la lista más votada, eso sí, solo cuando el partido al que ellos votan es el más votado.

Yo no le voté a usted en las últimas elecciones locales. Voto siempre, y si bien en unas elecciones generales o autonómicas mi voto suele ser más ideológico, en elecciones locales está más relacionado con la capacidad de gestión y también ¿por qué no decirlo? con el conocimiento o la simpatía que el candidato me genera. A usted casi no lo conocía antes de que llegara hace casi un año a la alcaldía de mi ciudad.

Voté a Pepu por diversas razones. Me cae bien a pesar de haber estado muchos años en un equipo de baloncesto rival del mío. Esto lo compensó con creces con su brillante trayectoria profesional y personal cuando dirigió la selección española. Creo que usted también es simpatizante del gran rival local de mi equipo de fútbol, pero eso no afectará al sentido de mi voto nunca. Hay otros motivos, descarté otras opciones como la de la anterior alcaldesa, entre otros, porque no me pareció bien que, tras anunciar a bombo y platillo que solo iba a estar una legislatura, decidiera presentarse de nuevo. Había más alternativas, alguna de ellas realmente pintoresca, pero al final mi voto fue el que fue.

Como me considero más cercano a las ideas de Keynes, Krugman o Stiglitz que a las de Hayek o Friedman, comprenderá usted que no haya votado tampoco en las elecciones generales a su partido, sino a opciones más próximas a mi ideología.

Sin embargo, le prometo que si sigue usted en esta línea y hace una buena gestión, no solo en esta crisis, sino a lo largo de su mandato, valoraré la opción de votarle en unas próximas elecciones al Ayuntamiento. Más difícil me resultaría hacerlo si decide dar el salto a la Comunidad Autónoma, aunque sería bueno que una persona sensata como usted también estuviera al frente de esa institución, de cuya utilidad estoy convencido. Otros reniegan del Estado autonómico sin renunciar a sus cargos, sueldos, y demás prebendas. Luego apoyan a una opción política que vuelve a no ser la más votada por los ciudadanos de mi comunidad…. y que siga la fiesta.

No tendría nada de particular votar a un partido en unas elecciones, y a otro distinto en comicios diferentes. En mi Galicia natal hay dos claros ejemplos, personificados en Paco Vázquez, alcalde que fue durante muchos años de La Coruña, y Abel Caballero, actual alcalde de Vigo, reelegido con el mayor porcentaje de votos en una gran ciudad española en las pasadas elecciones. En ambos casos han sido, o son, alcaldes con votos prestados por gente de ideología diferente de la que representan los partidos a los que pertenecen o pertenecían. Creo que Paco Vázquez ya no pertenece al que lo presentaba como candidato, y realmente creo que encaja mejor donde está ahora.

Como decía al comienzo, me ha resultado muy satisfactorio escuchar las palabras en las que usted afirma que no es el momento de la lucha política. La crítica es necesaria, muy necesaria, y usted así lo ha dicho, pero ya llegará su momento. Ahora lo que toca es tirar del carro todos a una, cada uno desde donde le haya tocado vivir esta situación, debemos hacer lo posible por superar esta guerra, sanitaria, pero guerra.

Mi hija enfermera me dice que no hay más remedio que hacer sanidad de guerra, reutilizando materiales que en otra situación se desecharían, por ejemplo. Ahora en algunos casos los esterilizan de nuevo, y se vuelven a usar. Por eso, porque estamos en una guerra, ¡más cordura, por favor!

Todos podemos hacer algo. Transmitir un poco de sensatez, llevar algo de optimismo a nuestros mayores, no transmitir bulos, no hacer críticas malintencionadas o partidistas, y, sobre todo, quedarnos en casa todo lo que sea posible. Me gustaría poder hacer algo más de lo que hago, pero no sé cómo. De momento me limito a escribir mis reflexiones. Desde aquí le pido, no nos defraude. Gracias, alcalde.

Sotero Amador es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Máster en Dirección Económica por el CEF.- y profesor de Contabilidad y Finanzas