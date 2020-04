La maquinaria está casi engrasada y, sobre todo, a toda marcha para agilizar la vuelta de las plantillas a sus puesto de trabajo, cuando el Gobierno español levante parcial o totalmente el estado de alarma decretado para frenar la pandemia global del covid-19. La tecnología se ha puesto, una vez más, al servicio de la causa con el diseño de un carné digital que revela si el trabajador tiene o no anticuerpos del covid-19. Eso sí, este carné, como no podía ser de otra manera, es voluntario y cuenta con todas las garantías de confidencialidad y de no vulneración de la Ley de Protección de Datos vigente en nuestro país, una de las más exigentes de la Unión Europea.

Este carné, diseñado por Garaje de Ideas y denominado Inmunocard, resume la documentación bioquímica y los resultados de las pruebas serológicas de cada trabajador, facilitadas por los laboratorios. El expediente médico de cada empleado incluye, además, el centro de trabajo al que pertenece, con el objetivo de que se mantenga identificado en todo momento.

Con este sistema, las empresas pueden obtener información sobre el estado de salud de sus empleados, analizar cómo ha afectado el virus a sus equipos y gestionar las incorporaciones a los puestos de trabajo de una manera segura y escalonada.

Esta herramienta permite a las compañías crear su propia cuenta de forma gratuita y generar los carnés de cada uno de sus trabajadores a través de la plataforma Inmunocard. Se proporcionan los permisos de administración a los usuarios-gestores de cada empresa, que dan de alta a los trabajadores y suben sus expedientes de inmunidad a la plataforma online, información que queda almacenada en la nube.

Con estos datos, la herramienta gestiona los expedientes y los convierte en tarjetas que envía a cada uno de los empleados por correo electrónico. Los trabajadores pueden almacenar este carné en su teléfono móvil. La tecnología funciona de una manera muy similar a las boardingpass o billetes electrónicos que se utilizan en los aeropuertos.

Los datos recogidos por la plataforma son confidenciales y su incorporación a la misma, en cumplimiento de la ley, debe ser aprobada por los empleados. Nadie ajeno al trabajador podrá acceder al expediente médico. Las avanzadas y novedosas medidas de seguridad de los smartphones, tales como la huella digital o el reconocimiento facial, garantizan la protección de este carné.

Garaje de Ideas es un estudio de diseño estratégico y tecnología que cuenta en sus filas con 70 diseñadores, analistas y desarrolladores. Hasta la fecha, ha realizado más de 100 proyectos para grandes empresas, como Banco Santander, Telefónica, Cabify, Red Bull, Endesa, Vodafone o BBVA. Su facturación ha pasado de medio millón de euros en 2015 a tres millones de euros en el ejercicio pasado.