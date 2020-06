Con cerca de 5.000 opiniones positivas, este reposapiés con efecto masaje. Eleva los pies y las piernas y promueve una buena alineación, postura y ergonomía. Inclinado hacia atrás y adelante para estirar las piernas y un bueno movimiento de flotación.

Siempre útil, esta jarra de filtrado de agua de 2,3 L con 1,4 L de capacidad. Entre otras cosas, tiene un indicador electrónico para cambio de filtro que avisa de que es necesario cambiar el cartucho (cada 30 días).

Uno de los productos de Amazon con más éxito de todos los tiempos: Cable Lightning de AmazonBasics de 1,8 m con compatibilidad completa de carga y sincronización. La certificación MFi de Apple garantiza la compatibilidad total de carga y sincronización con iPhone X / 8 Plus / 8 / 7 Plus / 7 / 6s Plus / 6s / 6 Plus / 6 / 5s / 5c / 5 / iPad Pro / iPad Air / iPad mini / mini 2 / iPad 4ª generación y iPod nano 7ª generación. Ahora más barato que de costumbre.

Ahora que vuelven los viajes en coche con el fin del estado de alarma, este soporte magnético universal de teléfonos y minitabletas para montaje en la rejilla de ventilación del coche. Fácil de usar, se configura en segundos, y encaja de forma segura en la rejilla de ventilación de cualquier salpicadero.

Otro producto AmazonBasics con mucho éxito, y ahora durante unos días en oferta: este maletín de herramientas y 151 puntas de destornillador es un kit todo incluido lleno de los modelos y tamaños de broca más comunes perfecto para «manitas» y profesionales. Las brocas de acero con acabado liso arenado ofrecen durabilidad y rendimiento resistente a la corrosión. También incluye mini alicates, un soporte de extensión magnético para brocas y un mango de destornillador con trinquete.

El juego de toallas más vendido en Amazon. Incluye 2 toallas de baño y 4 toallas de manos. Tamaño: 140 x 70 cm (toalla de baño), 50 x 100 cm (toalla de manos). Fabricada en 100% algodón.

Para la cocina, este organizador con cestas deslizantes en 2 niveles, en color plateado. Muy práctico.

Atención a este producto con las mejores opiniones de los clientes, la aspiradora AmazonBasics, una aspiradora ciclónica cilíndrica sin bolsa de 700 W. Rendimiento con eficiencia energética y de limpieza AAA. Consumo de 25 kWh al año. Boquilla de triple acción que absorbe a fondo suciedad voluminosa y fina (basta deslizar el botón para regular la succión).

Otro producto AmazonBasics recomendado: Caja fuerte de seguridad (14 l) con cerradura electrónica y 2 llaves de emergencia. Ahora, a un precio inferior al habitual.

Las bombillas LED más baratas de Amazon... las fabrica Amazon y han triunfado entre los clientes. Tienen una vida útil de 15.000 horas y duran más de 13 años (con un uso de 3 horas al día).

Esta nevera portátil no puede ser más completa. 26 l, color azul metálico, puede contener hasta 39 latas (de 0,33 l) y se puede meter una botella de 2 l en posición vertical. Función de calentar y enfriar. Enfría hasta 18 °C por debajo de la temperatura ambiente; calienta el contenido y mantiene el calor hasta 65 °C. Indicador LED para función caliente-frío. Eficiencia energética de clase A+++ (55 W máx.).

Mochila grande multicompartimento con un bolsillo para ordenadores portátiles de hasta 17 pulgadas (43 cm) y otro bolsillo TechSpot para tabletas. Bolsillos laterales de redecilla elástica para botella de agua. Compartimentos organizadores para bolígrafos, llaves, teléfono móvil, etc. Medidas internas: 30,5 x 11,5 x 44,5 cm (largo x ancho x alto); medidas externas: 38 x 17,8 x 48,3 cm (largo x ancho x alto)

Y la última recomendación de los básicos de Amazon: Set de 24 bayetas de Microfibra, 32x32 cm, en colores variados, a un precio increíble

