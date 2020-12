Porsche instala cargadores superrápidos en las principales ciudades de la Península

Independientemente de las actuaciones que realicen las administraciones, los operadores energéticos u otro tipo de empresas, Porsche lleva tiempo trabajando en el desarrollo de estas infraestructuras, no solo para sus clientes sino también para que se puedan beneficiar de ellas todos los usuarios de vehículos eléctricos.

Dentro de esta filosofía se encuadra el proyecto Porsche City Charging, que consiste en la instalación de postes de carga superrápida, de 175 kW de potencia, en algunas de las principales ciudades de la península ibérica. Estas electrolineras estarán ubicadas en puntos estratégicos, como hoteles o centros comerciales, de tal forma que se facilite el uso intensivo de las mismas.

El primer punto de esta red Porsche City Charging se inauguró hace unas semanas en Barcelona, concretamente en el centro comercial L´illa, situado en la céntrica avenida Diagonal, entre los distritos de Les Corts y Sarriá-San Gervasio, un lugar con gran afluencia de visitantes y cómodo acceso.

Con sólo unos días de diferencia, se puso en funcionamiento la electrolinera de Marbella, instalada en pleno Puerto Banús. La nueva estación se encuentra dentro del recinto privado de la marina y, gracias al acuerdo alcanzado entre Porsche y la entidad gestora del Puerto, los clientes que quieran utilizar estos postes podrán acceder a esa zona exclusiva durante una hora.

A lo largo de estas próximas semanas estarán listos los siguientes puntos de la red Porsche City Charging, concretamente en Madrid, Zaragoza, Valencia, Lisboa y Oporto. En el caso de la capital de España, donde el parque de vehículos eléctricos es más numeroso, se van a instalar prácticamente al mismo tiempo dos postes de carga superrápida en distintas localizaciones. A esos hay que unir también los seis turbocargadores que ya funcionan en las instalaciones de Porsche Ibérica, en la avenida de Burgos, 87, en este caso con una potencia unitaria de 350 kW, el máximo que existe en la actualidad.

En todos los puntos Porsche City Charging se podrá hacer el pago directo con tarjeta de crédito, gracias a los acuerdos a los que ha llegado la compañía para evitar que los usuarios estén obligados a darse de alta en diferentes aplicaciones, en función de quién sea el operador que utilicen.

Los postes de carga superrápida de 175 kW de potencia permiten que la mayoría de vehículos eléctricos pueda cargar su batería en apenas media hora.

Cargadores eléctricos de Porsche

“Porsche, con su dinero y su esfuerzo, está contribuyendo a la mejora de la infraestructura de carga, y lo hace para que puedan disfrutar de estos beneficios todos los conductores de coches eléctricos, no sólo los de nuestra marca”, comenta Tomás Villén, Director General de Porsche Ibérica. “La movilidad eléctrica es algo que ya no cuestiona nadie. No vale quejarse de lo que otros no hacen; a nosotros, nos satisface colaborar a que esta transición sea lo más rápida y cómoda posible”.