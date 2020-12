¿Quién presentará las Campanadas de Fin de Año en cada cadena?

Las televisiones apuestan sobre seguro y volverán a confiar, un año más, en sus caras más conocidas para protagonizar las Campanadas de Fin de Año este 31 de diciembre de 2020, así como la bienvenida al 2021.

Atresmedia: Antena 3 y laSexta

Asimismo, Cristina Pedroche y Alberto Chicote repetirán un año más como conductores de las Campanadas de Antena 3, mientras que Cristina Pardo e Iñaki López harán lo propio en laSexta. Atresmedia repite así un año más con una doble apuesta en la noche de Fin de Año, en Antena 3 y en laSexta.

Pedroche y Chicote regresarán a la Puerta del Sol para despedir el 2020 y dar la bienvenida al 2021 por quinto año consecutivo como conductores de la última noche del año.

“Tengo muchísimas ganas y estoy muy ilusionada con las Campanadas de este año. Me encantaría, aunque sea por un ratito, que la gente disfrutara y olvidara lo malo. Llevar un poquito de ilusión y que todos recibamos al año nuevo con una sonrisa. Ese sería mi éxito”, ha afirmado Cristina Pedroche.

Para Alberto Chicote, estar en la Puerta del sol este cambio de año es "formar parte de las campanadas más ilusionantes, más esperanzadoras" de su vida. "Vivimos en un paréntesis que se abrió el 13 de marzo del 2020 y que creemos que se va a cerrar por fin en este 2021. Más pronto o más tarde, pero dar ese paso al 2021 es como empezar a contar hacia el final", ha manifestado.

En el caso de Cristina Pardo e Iñaki López, la pareja de presentadores se tomará las uvas con los espectadores por cuarto año consecutivo.

"Este año es especialmente ilusionante dar las Campanadas, porque quien más quien menos, todos tenemos muchas ganas de perder de vista el 2020. El año pasado, desde Sol, no podíamos ni imaginar la que nos esperaba, pero esta Nochevieja sí tengo la sensación de estar dando paso a algo mejor... Peor es difícil. Ojalá en 2021 tengamos vacuna para todos, salud a pesar de todo y suerte en lo económico para los que han perdido tanto. Hay ganas de acompañar a la gente y de dar paso al nuevo año deseando lo mejor para todos y mucha fuerza para los que han perdido a un ser querido", ha manifestado Cristina Pardo.

Según ha señalado Iñaki López, “2020 será sin duda un año histórico. Y despedirlo un placer inmenso”. “Lo haremos desde una plaza vacía por primera vez en la historia. Sin el gentío, las cuadrillas, matasuegras, descorches ni arrumacos habituales a esa hora frente a ese reloj. Pero lo haremos felices sabiendo que por una vez nuestra predicción será infalible: ¡el próximo año será mejor!”, ha concluido.

La 1

En La 1 de Televisión Española, Anne Igartiburu vuelve a ponerse al frente de la retransmisión de las Campanadas y dará la bienvenida a 2021, acompañada de Ana Obregón, quien recoge el testigo del periodista Roberto Leal.

Ana Obregón regresa este fin de año a TVE, cadena a la que ha estado vinculada durante décadas en series y programas como 'Ana y los 7', 'A las once en casa', 'Hostal Royal Manzanares', 'Anillos de Oro' o '¿Qué apostamos?', entre otros.

La actriz y presentadora ha sigo la encargada de despedir el año en La 1 en el año 1994 con Joaquín Prat, y en 1995 y 2004, junto a Ramón García. Por su parte, la presentadora de 'Corazón', Anne Igartiburu, sumará 16 años consecutivos al frente de las Campanadas de RTVE desde la Puerta del Sol.

“Retransmitir las campanadas de fin de año un año más en mi casa, Televisión Española, es un privilegio que no podía rechazar”, ha afirmado Ana Obregón. Una hora después de que Obregón y Igartiburu den las Campanadas, Ana Guerra y Roberto Herrera conectarán con los espectadores de RTVE desde Santa Cruz de Tenerife.

Mediaset: Telecinco y Cuatro

Por su parte, los presentadores Sandra Barneda y Christian Gálvez serán los protagonistas de las Campanadas de Fin de Año 2020 en Mediaset España, junto a la isla de Gran Canaria. Este año llegarán por partida doble ya que la retransmisión se ofrecerá también en horario insular (1.00 horas) para toda España, a través de una señal en simulcast en todos sus canales, excepto el infantil Boing.

La producción de la retransmisión se llevará a cabo en colaboración con Fénix Media Audiovisual, la última productora de contenidos integrada este año en Mediterráneo Mediaset España Group.

Telemadrid

Telemadrid despedirá con humor y diversión la última noche de este 2020 con Carmen Alcayde, Óscar Martínez y Pepa Charro, más conocida como ‘La Terremoto de Alcorcón’, al frente de las campanadas desde la Puerta del Sol, ha informado la cadena autonómica.

Carmen y Óscar, recién llegados de visitar a Papa Noel en Laponia por Nochebuena, se unen a la ‘vedette’, cantante y actriz de Alcorcón para tratar de poner una sonrisa y un toque de humor a la retransmisión de las campanadas desde la azotea de ‘Tío Pepe’, en Sol.

“En todas mis entrevistas, siempre he dicho que una de las cosas que más me apetecía hacer en la vida era dar las campanadas”, ha señalado. “El otro, era ser chica del tiempo. De momento, lo he conseguido: ¡voy a dar las campanadas para Telemadrid!”.

Para Óscar, que ya presentó el especial de fin de año de Telemadrid en 1999, presentar las campanadas es un premio “que te da la cadena y yo me lo tomo como un regalo de Telemadrid”, ha asegurado.

TV3

Por su parte, la cadena pública catalana ha elegido a tres mujeres para despedir 2020. Lidia Heredia, Helena García Melero y Cristina Puig presentarán las campanadas desde el parque del Tibidabo, desde donde se podrá ver también el espectáculo de fuegos artificiales que celebrará la llegada de 2021 sobre la Ciudad Condal.

Canal Sur

Canal Sur Televisión sigue este año ofreciendo sus “uvas en valores” y dedicará las Campanadas a los que más han sufrido la pandemia del covid y a los pueblos afectados por el incendio forestal de este verano.

La retransmisión se hará desde la localidad onubense de Almonaster la Real, por haber sufrido el peor de los incendios forestales del pasado verano de nuestro país y las darán dos personas que simbolizan a los sectores de la población más afectados por el covid, Joaquina Infante, de 85 años, y José Luis Callejas, un médico de Granada, que estarán arropados por los profesionales de la casa Eva Ruiz y Modesto Barragán.

Las Campanadas se restransmitirán desde el reloj de la Iglesia de San Martín, donde Canal Sur Televisión conectará a las 23:45 horas.

También habrá una gala de cuatro horas de duración presentada por Manu Sánchez, Rocío Madrid y con la colaboración de María Villalón. El jurado de Tierra de Talento estará al completo: José Mercé, India Martínez, Jesús Reina y Mariola Cantarero.

El humor tendrá también un lugar muy destacado en este programa especial de la mano del propio Manu Sánchez y de cómicos como el Comandante Lara, José Guerrero, Yuyu, Martita de Graná o Vivy Lin.

TVG

La televisión gallega retransmitirá las campanadas desde la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela y como presentadores los elegidos son Xosé Ramón Gayoso y la atleta Ana Peleteiro, actual campeona de Europa de triple salto en pista cubierta.

A Punt

En la televisión valenciana han decidido confiar, por tercer año consecutivo, en Carolina Ferre y Eugeni Alemany, dos de los presentadores más conocidos de esta cadena.

EiTB

Este año, EITB retransmitirá en directo las campanadas de Nochevieja desde la localidad vizcaína de Durango. Sara Gandara, Zuhaitz Gurrutxaga y Mikel Pagadi conducirán en directo el especial “Kaixo 2021” que se emitirá hoy en ETB1 y ETB2.

La Feria de Durango es muy especial y querida entre los creadores, y este año, a pesar de la pandemia se ha vuelvo a celebrar, gracias a la ilusión y esfuerzo de organizadores y usuarios. Es por ello, que este año el trío de presentadores despedirá el 2020 desde Durango, y dará la bienvenida al nuevo año.