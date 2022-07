En respuesta a Fernando Suárez

Señor director:

Con fecha 4 de julio firma en este periódico Don Fernando Suárez un artículo en el que llama mentiroso a mi padre. Quien fuera ministro del régimen enumera los atropellos jurídicos que José Guillermo García Valdecasas, y unos secuaces a los que lideraba, supuestamente cometieron a lo largo de siete años.

No seré yo quien exponga de qué manera DFS falta a la realidad, pues no soy jurista. Bien podría rebatirle en este mismo medio con pelos y señales el difamado, si no fuese porque lleva un año y medio enterrado en el cementerio de San Isidro.

Sorprende que durante un lustro de batallas legales en las que mi padre vivía llegue ahora esta injuria con nombre y apellidos. Parece que calumniar a alguien es más fácil cuando no puede defenderse.

¿Qué opinión merece quien sustenta sus argumentos en haber ganado la carrera de la longevidad?

Como no comparto la educación de Don Fernando Suárez, no voy a esperar su muerte para decir sin reparo que es, en el menos infame de los casos, un cobarde.

Fernando García Valdecasas