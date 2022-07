Buenas noticias de la semana

Sabemos que los lunes cuestan, así que aquí os dejamos un recopilatorio con cinco titulares de noticias positivas (que también existen) de estos últimos días. ¡A por la semana!

1. Dinamarca-España (0-1): España quiere soñar en la Eurocopa

BRENTFORD (LONDRES), 16/07/2022.- Las jugadoras de la selección española celebran el gol que les ha dado la victoria frente a Dinamarca durante el encuentro de la fase de grupos de la Eurocopa femenina que disputan hoy sábado en el Brentford Commnunity Stadium. EFE/Miguel Toña. FOTO: Miguel Toña EFE

España necesitaba un empate para estar en la siguiente fase y durante gran parte del partido tuvo que dedicarse a mantenerlo. Pero consiguió algo más gracias al gol de Marta Cardona en los instantes finales. La selección de Jorge Vilda tenía el dominio de la pelota, como es costumbre, pero a pesar de que el seleccionador había querido aumentar el poder ofensivo del equipo con la entrada de Athenea del Castillo en el extremo izquierdo y con Mariona Caldentey retrasada a la posición de interior, el peligro lo ponían las danesas.

No necesitaban dominar mucho tiempo la pelota para encontrar los agujeros en la defensa española. Tres arrancadas de su capitana, Pernille Harder, encontraron la espalda de la defensa española, pero siempre se encontró con Sandra Paños, que mantuvo la serenidad y se pudo olvidar del error que cometió contra Alemania.

2. Consumo crea un etiquetado en braille para personas invidentes

Romeo niño ciego FOTO: foto La Razón

El Ministerio de Consumo ha creado un etiquetado inclusivo para personas con discapacidad visual, que será posible gracias a la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, según informó el Ministerio.

Esta modificación reconoce a las personas con discapacidad su condición de «personas consumidoras vulnerables», ya que «les impide ejercer sus derechos en materia de consumo en igualdad de condiciones que el resto de personas consumidoras».

Este etiquetado va a afectar a los productos de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida. En principio, se aplicará a los productos de consumo general empaquetado, como carnes, pescados, huevos, leche, café o conservas, así como a los potencial o claramente peligrosos, como higienes, abonos, plaguicidas, pegamentos, encendedores y cerillas o bombonas de gas, informa Ep.

3. Investigadores españoles encuentran las reglas por las que se “conectan” las células

Células con forma de escutoide formando la glándula salival de una mosca. FOTO: CELL-SYSTEMS Creative Commons

Hace ya cuatro años que los escutoides llenaron los periódicos. Posiblemente hayamos olvidado todo aquel revuelo, pero lo cierto es que un par de figuras geométricas de plastilina esculpidas en Sevilla se hicieron tan famosas que llegaron a The Late Show de Stephen Colbert, uno de los programas nocturnos más vistos de Estados Unidos y, por lo tanto, del mundo entero. No eran una obra de arte, pero se convirtieron en un icono de la popularización científica. Cada uno de esos bloques de plastilina era la representación de un escutoide, un tipo de figura geométrica que acababa de ser descrita y que resultaba corresponder a la forma que adoptan las células de nuestros epitelios al apretarse unas contra otras formando la piel, las mucosas, etc.

Ahora, cuatro años después, la revista Cell System, ha publicado un estudio del mismo equipo donde profundizan en esta idea geométrica para, así, estudiar cómo se acoplan unas células con otras y, por lo tanto, aclarar detalles como “cuántas células rodean a cada célula de un tejido concreto”. O, dicho de otro modo: la conectividad entre células. Para ello han tenido que formular nuevas respuestas que tengan en cuenta la tridimensionalidad de los tejidos en lugar de conformarse con simplificaciones de dos dimensiones, como había sido frecuente hasta ahora. A fin de cuentas, vivimos nuestro cuerpo tiene tres dimensiones y es en esa realidad en la que las células interaccionan.

4. Biden ha revelado la esperadísima primera imagen definitiva del telescopio James Webb

FILED - 12 July 2022, ---: An image provided by NASA on 12 July 2022 shows the galaxy cluster SMACS 0723, captured by James Webb Space Telescope. The first image from NASA's new space telescope shows the deepest and sharpest image of the distant universe to date. The image known as Webb's First Deep Field shows galaxy cluster SMACS 0723 and is overflowing with detail. Photo: Space Telescope Science Institut/NASA/ESA/CSA/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full Space Telescope Science Institut / DPA 12/07/2022 ONLY FOR USE IN SPAIN FOTO: DPA vía Europa Press DPA vía Europa Press

Hoy termina un viaje que ha parecido eterno. La complejidad de las misiones espaciales hace que se alarguen mucho en el tiempo desde que se bosqueja la primera idea hasta que se lleva a la práctica cada detalle planeado. Sin embargo, incluso dentro de los largos plazos que hemos normalizado, hay proyectos que llevan más tiempo que otros y uno en concreto se lleva la palma. A las 00:20 de la noche, hora peninsular, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha revelado la primera imagen tomada por el telescopio espacial James Webb, un dispositivo de 10.000 millones de dólares que, hace 30 años, cuando empezó a planearse, apenas ascendían a 1.000 millones. Ese presupuesto se decuplicó a lo largo del tiempo y los retrasos se acumularon hasta convertirlo en una parodia de sí mismo, pero la esperanza seguía ahí, la ilusión de ver las primeras imágenes del cosmos como nunca lo hemos visto: más antiguo y lejano que nunca.

Porque, efectivamente, toda esta historia comienza a finales de los años 80 bajo otro nombre (Telescopio Espacial de Nueva Generación), pero los contratiempos han superado cualquier estimación posible, y la fecha de lanzamiento ha ido reptando a medida que nos acercábamos a ella. La idea era lanzarlo entre 2007 y 2011 pero entre problemas presupuestarios, inquietantes fallos de diseño y la pandemia en la que seguimos inmersos, siempre ha habido un motivo para retrasar el lanzamiento hasta los últimos días del año pasado, cuando vivimos, por suerte, el postrero retraso tras el cual, logró despegar el 25 de diciembre.

5. IFEMA MADRID recupera las cifras prepandemia

FITUR, IFEMA MADRID FOTO: IFEMA IFEMA MADRID

Sin duda, el 2022 comenzó siendo un gran reto tras vivir uno de los momentos más duros de la crisis sanitaria. El año empezaba con la decisión de IFEMA MADRID de mantener su programación a pesar de los momentos de extrema complejidad y garantizar la celebración segura de sus eventos. Una decisión arriesgada que ha aportado grandes beneficios, ya que la actividad desarrollada en el primer semestre del año muestra una recuperación de los niveles prepandemia, alcanzando una facturación récord en los primeros 6 meses de 2022, con unos ingresos que se disparan hasta los 115 millones de euros, lo que significa un 30% más de lo que contemplaba su presupuesto.

El año arrancaba con la celebración de FITUR el pasado mes de enero marcando el camino de la reactivación internacional del sector ferial y abanderando la recuperación de la industria turística. El éxito de su edición especial reuniendo a más de 100 mil profesionales de 127 países, allanó el camino para la celebración de las 145 ferias, congresos, y eventos corporativos y de ocio que le sucedieron a lo largo de estos seis meses y que han reunido a 8.580 empresas y a 720.000 personas. Un acontecimiento que además permitió presentar el lanzamiento del primer proyecto de innovación de IFEMA MADRID, HELIXA, dirigido a ayudar al tejido empresarial en el proceso de digitalización y búsqueda de nuevos modelos de negocio.