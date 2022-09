Así es la multa que se va a llevar el ciclista que adelantó a un coche ilegalmente y fue atropellado

Es el vídeo más viral de ciclistas de los últimos días porque es como cuando un hombre muerde a un perro, la frase que los clásicos decían para describir lo que era una noticias. Con el vídeo viral que ha corrido por las redes durante las últimas horas sucede los mismo: es el ciclista quien atropella a un coche. Se grabó y ahora los Mossos d’Esquadra han denunciado a este ciclista que intentó adelantar a un coche, que a su vez le impedía el adelantamiento, y acabó chocando con otro vehículo que circulaba en dirección contraria.

Según han informado los Mosso, han denunciado administrativamente al ciclista por conducción temeraria, por unos hechos ocurridos ayer por la noche en Campins (Barcelona) y que se han hecho virales en un vídeo publicado en las redes sociales. “Denunciamos administrativamente a este ciclista por conducción temeraria. Los hechos ocurrieron anoche en Campins. En la carretera no pongas tu vida ni la de los demás en riesgo”, aseguran en las redes sociales. La multa puede llegar a los 500 euros.

No hace falta comentar el vídeo, ya hay un Comentalista de lujo, estos es brutal verdad ? @DGTes @guardiacivil @mossos pic.twitter.com/xQEW7qKPSy — spotter aviation LEBL (@spotteraviatio2) September 5, 2022

La policía autonómica recuerda en Twitter que en la carretera no se debe poner en riesgo la propia vida, ni la de otros. En el vídeo se observa como un ciclista intenta adelantar a un vehículo, y este se lo impide, mientras circulan por una carretera llena de curvas. Finalmente, el ciclista se lanza a adelantar al coche por la izquierda y, en ese momento, resulta atropellado por otro vehículo que circulaba en dirección contraria y acaba en el suelo tras recibir un buen golpe. El vídeo ha sido grabado desde un vehículo que circulaba detrás del coche y del ciclista.

La contundencia del golpe y la extraña actitud del ciclista han convertido al vídeo en viral, pero también los comentarios de quien graba con la cámara detrás del ciclista. Han sido también muchas las críticas a como va “narrando” lo que está sucediendo y esa manera algo despectiva de hablar del ciclista.

No es la primera vez que se graba y se sube a las redes sociales la actitud de un ciclista en la carretera mientras desde el coche desde que se graba se habla mal de lo que hace. La realidad es que los ciclistas son las grandes víctimas de los coches y son ellos los que habitualmente sufren, con graves perjuicios físicos, las malas artes de los conductores, que no respetan la distancias de seguridad o que consideran que son los dueños de las carreteras y no tienen que respetar al ciclista, sin duda mucho más frágil si ocurre un accidente.