Acompañante para las penas o invitado de bodas: estos son algunos de los trabajos con "sueldazos" en Japón

La posibilidad de recibir remuneración por no hacer prácticamente nada es una realidad en Japón, un país conocido por la dedicación extrema de sus trabajadores. Esta nación ha sido pionera en la creación de empleos caracterizados por su naturaleza de "no hacer nada" pero que, curiosamente, generan ingresos significativos.

Aunque el 'karochi' (exceso de trabajo) ha llevado a la trágica muerte de numerosas personas en el país, hay quienes logran ganar grandes sumas de dinero realizando tareas aparentemente simples, como ser "acompañantes". Shoji Morimoto, un japonés que se dedica a ofrecer su compañía desde hace cuatro años, describe sus servicios en Instagram y Twitter como "prestarse a la gente para no hacer nada, excepto comer y beber". Morimoto, en una reciente entrevista con The Times, reveló que antes de iniciar este peculiar negocio, trabajaba en una empresa donde admitió no tener habilidades significativas. La BBC también ha presentado un video explicando los inicios y el funcionamiento de su profesión. Aquí te presentamos cinco de ellos, todos practicados en Japón y con la posibilidad de generar ingresos de hasta 60,000 euros al año.

Profesionales en ofrecer disculpas

En Japón, existen profesionales dedicados a pedir disculpas en nombre de otras personas. Agencias especializadas ofrecen este servicio, cobrando alrededor de 223 euros por una disculpa en persona. Las disculpas por teléfono o mensaje son más económicas, con un presupuesto de 90 euros.

Acompañante para las penas (se requiere atractivo físico)

La compañía es altamente valorada en la cultura japonesa, y algunos están dispuestos a pagar grandes sumas por ello. Sin embargo, esta "profesión" requiere atractivo físico. Quienes se dedican a esto acompañan a personas que atraviesan momentos difíciles y desean desahogarse. Hiroki Terai, creador de la agencia 'Ikemeso Office', cobra 68 euros por hora por este servicio.

Catador de comida para perros

En este trabajo, se paga a alguien para probar la comida de tu perro y describir y evaluar su sabor, ya que el animal no puede hacerlo. Normalmente, estas servicios son contratados por marcas de comida para mascotas para probar sus productos.

Invitado de bodas

Si necesitas más invitados para tu boda en Japón, puedes contratar un 'falso amigo' que asista como invitado. Este "actor" no solo recibe una compensación financiera, sino que también puede disfrutar del banquete y la fiesta. Por un precio adicional, incluso puede ofrecer un discurso en el evento.

Empujador de personas en el metro

Aunque todos los empleos mencionados parecen surrealistas, el de "empujador de personas en el metro" es aún más peculiar. En Tokio, donde los metros concentran a una gran cantidad de personas durante las horas punta, se contratan personas con la única tarea de empujar a la mayor cantidad posible de pasajeros dentro de los trenes antes de que las puertas se cierren.