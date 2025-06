Un abogado explica la sentencia sobre los recursos de los inquilinos vulnerables: “Si acepta y no se va, está protegido”

Los propietarios están en jaque por el auge de la inquiokupación, que tiene lugar cuando los inquilinos, con un contrato de alquiler en vigor, dejan de pagar la renta en algún momento y se niegan a abandonar la propiedad. El gran problema para los dueños es que no es no es un delito de ocupación ilegal al uso, sino de morosidad y todos aquellos vulnerables están protegidos por el Real Decreto ley 11/2020, que fue prolongado hasta finales de este año 2025 tras el acuerdo entre Junts y el Gobierno por el que se aprobó el decreto social, es decir, tras la entrada en vigor del Real Decreto ley 1/2025. Esta norma impide el desahucio de toda persona vulnerable sin alternativa habitacional.

Sin embargo, parecía que los propietarios podían coger algo de aire tras una sentencia del Tribunal Supremo, querechaza que aquellos inquilinos morosos que persisten en la vivienda tras la finalización contractual puedan impugnar el lanzamiento sin consignar previamente las mensualidades adeudadas, aunque gocen de asistencia jurídica gratuita, es decir, que ningún inquiokupa puede recurrir el desalojo sin antes haber saldado todas sus deudas con el propietario.

El afectado recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid, que desestimó el recurso por falta de depósito previo de las rentas impagadas. Insatisfecho, el ocupante suplicó al alto tribunal invocando su precariedad económica, pero tampoco logró el amparo solicitado.En cambio, un abogado (@legalmente.rrss) explicó que esta medida tiene un gran problema mediante un vídeo aclaratorio en TikTok.

¿Por qué esta sentencia no ayuda a los propietarios?

El abogado comenzó el vídeo comentando algunos de los comentarios más repetidos en redes sociales tras la sentencia: "El Tribunal Supremo acaba con los inquilinos vulnerables, se termina la impunidad". Tras ello, responde de forma de manera contundente: "No es correcto, no se ha acabado con los inquilinos vulnerables". Explica el verdadero significado de dicha sentencia: "Lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que si un inquilino quiere recurrir un desahucio tiene que pagar todas las rentas antes".

Sin embargo, avisa que este no es el problema: "El problema que están teniendo los propietarios es la suspensión de los desahucios". "Esta sentencia es de cara a un inquilino que no cree que deba ser desahuciado y por eso recurre. El Supremo le dice que tiene que pagar antes de recurrir". Sin embargo, esto no es obligatorio para evitar el lanzamiento: "No ha cambiado la suspensión de desahucios para inquilinos vulnerables".

¿Para qué sirve esta sentencia?

"El inquilino ni recurre el desahucio, da la razón, yo me tendría que ir, pero como soy vulnerable no me voy", explica que puede ocurrir. Concluye con el único caso en el que afecta esta normativa: "Solo si quiere discutir si hay que desahuciarle o no es cuando tiene que pagar las rentas, pero si lo acepta y decide no irse sigue teniendo la protección de inquilino vulnerable". Por tanto, esta sentencia no va a permitir que se lleven a cabo más desalojos de inquilinos morosos vulnerables, simplemente modifica los recursos.