Alessandro Vanoli: “Para buscar nuestras raíces más profundas no tenemos que ir a América, sino a Asia”

“En este mundo que se está rediseñando a base de guerras y masacres, corremos el riesgo de cortar la conexión con las rutas que han forjado nuestra Historia”. Es la visión del historiador Alessandro Vanoli, autor entre otras obras, de ‘Historia del Mar’ o ‘La invención de Occidente’ (Ático de los libros). Este experto en Historia mediterránea ha ofrecido una conferencia en la Fundación Ramón Areces sobre el pasado, el presente y el futuro de la Ruta de la Seda.

Durante su intervención, se ha mostrado contrario a la actual reforma educativa que está planteando su país, Italia: “Propone volver a centrar la atención en Occidente. O mejor: solo en Italia. Ese documento empieza con una frase que me parece terrible: ‘Solo Occidente conoce la Historia’. Si tiene sentido recorrer los caminos modernos y antiguos de la Ruta de la Seda es para recordarnos una cosa muy importante: que la Historia, nuestra Historia, viene de allí. Y si no fuéramos tan ciegos, quizá desde allí podría volver a comenzar de nuevo nuestro futuro próximo”.

A juicio de este historiador, todo parece regresar a Occidente “en una idea populista, nacionalista”, que confía sea solo un momento de regresión, de compleja reestructuración de las fuerzas. “Igual ha llegado el momento de reflexionar como europeos sobre nuestras raíces más profundas. Y, si queremos ver esas raíces más profundas, no tenemos que ir a América, sino a Asia”, ha asegurado.

Vanoli ha recordado cómo la Ruta de la Seda era más bien una sucesión de diferentes caminos, ha desmontado algunos mitos románticos sobre ese itinerario y ha detallado, por ejemplo, que para esas caravanas los comerciantes elegían a los camellos frente a los caballos por ser capaces de cargar hasta 450 kilogramos de seda, pero también de piedras preciosas, porcelanas, especias, esencias… Asimismo, ha explicado que esta ruta no era exclusiva de comerciantes, sino también de peregrinos y de espías. “Todo comerciante era también espía, diplomático y muchas cosas a la vez”, ha comentado recordando por ejemplo el primer viaje de Marco Polo, con solo 15 años, con su padre y su tío, que permite imaginar muy bien cómo eran aquellos largos periplos.

Tras la conferencia de Alessandro Vanoli, Georgina Higueras, periodista especializada en Asia, ha moderado un debate en el que ha participado el historiador italiano; el actual embajador de la República de Kazajstán en España, Danat Mussayev; y Manel Ollé, profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Higueras ha recordado cómo en 2013 el presidente chino, Xi Jinping, decidió con su homólogo kazajo, Nursultán Nazabáyev, recuperar esta ruta tan importante, al ser Kazajstán, por su situación estratégica entre Rusia y China, paso principal de la Ruta de la Seda.

“El 85% de las mercancías que van de China a Europa por tierra pasan por Kazajstán”, ha explicado el embajador de este país en España. “En estos momentos, hay 13 corredores de tránsito que atraviesan mi país. Nuestro gobierno ha invertido más de 30.000 millones de dólares en las últimas dos décadas para mejorar esta infraestructura, que se concreta en más de 6.000 kilómetros de ferrocarriles, más de 11.000 kilómetros de autovías… Parte de ello lo estamos haciendo con financiación de China y también hay promesas de la Unión Europea de participar. El más importante es el Middle Corridor, que ha crecido un 65% en el último año”. De estos datos se traduce que la Ruta de la Seda emerge de nuevo y que le queda mucho futuro. “La situación convulsa en Oriente Medio la ha hecho más importante”, ha destacado Danat Mussayev.

Para Manel Ollé, esta nueva Ruta de la Seda, denominada oficialmente la Franja y la Ruta, se concreta también en otras muchas infraestructuras de comunicaciones como oleoductos, gaseoductos y puertos. “China construye puertos en Argelia, por ejemplo, para que puedan hacer escala allí barcos con gas, fosfatos…, algo que nos beneficia con la situación actual con Rusia. China también ha visto que algunas de las inversiones no tenían retorno y ha reorientado varios de esos proyectos. Así, en 2024 la inversión de este país sobre la Ruta ha crecido más en países del Golfo Pérsico”, ha explicado el autor, entre otros, de ‘Islas de plata, imperios de seda: juncos y galeones en los mares del sur’ (Acantilado, 2023).

Este catedrático de la Universidad Pompeu Fabra ha añadido que, con estas iniciativas, “China ofrece perspectivas de crecimiento y comunicaciones a países muy olvidados por Occidente. Xi Jinping dice que los Estados Unidos están en decadencia, que no hay que enfrentarse a ellos, que caerán solos”. Sobre Europa, Ollé ha comentado que China está más interesada en llegar a acuerdos con países concretos. “Europa, dentro de su inoperancia general para alcanzar consensos, no tiene el potencial financiero de una economía como la china para iniciativas de esta envergadura”, ha añadido.

Interpelados por Higueras sobre el futuro de esta vía comercial, sobre si está sirviendo para unir más a Asia Central, el embajador de Kazajstán se ha mostrado “muy optimista”. “Muchas otras cosas van pasando, pero ésta permanece y se está haciendo más fuerte”. Manel Ollé ha explicado que todos los proyectos apuntan al año 2049 como la fecha en la que “estaría consolidada la Ruta de la Seda, por lo que podemos asegurar que tiene mucho desarrollo y vida”. Y ha lanzado un deseo: “Esperamos que esta dinámica de provecho mutuo prospere por encima de otras posturas más militaristas o expansivas”. Por su parte, Alessandro Vanoli ha concluido que “seguimos teniendo una gran necesidad de conexión”. A su juicio, el futuro no es simple y la multipolaridad a la que nos enfrentamos puede ser también una gran oportunidad en lo comercial. “Una cultura que sea compartida y mezclada me parece el mejor augurio que puedo esperar para mi hija y para los otros que nos sucederán”, ha terminado.