Así es la 'streamer' que dice ser un perro: duerme en una jaula, tiene adiestradores y come su comida

Meow Dalyn, conocida en el mundo digital por ser una famosa 'streamer', ha dicho que se considera a sí misma un perro. A través de sus plataformas sociales, esta joven comparte su día a día, donde no solo se identifica como un perro, sino que vive como tal. Desde dormir en una jaula hasta recibir premios por portarse bien, Meow ha adoptado por completo el estilo de vida perruno. "Me llamo Meow, como un gato, pero soy un perro".

"Tengo mantas y almohadas de colores pastel. Hay algo en estar en un espacio reducido, no sé si me hace sentir a salvo del mundo o me hace sentir que el mundo está a salvo de mí", confesaba Meow Dalyn sobre su peculiar elección de vivienda, una jaula.

Además de sus hábitos de vida, la 'streamer' ha modificado su dieta para adaptarse a la de estos animales. Incorpora alimentos destinados a ellos y añade ingredientes humanos para darles sabor. "Pensé que, una vez que ganara mi propio dinero y pagara mi propio alquiler, podría hacer extra lo que quisiera, ¡y yo quería ser un perro!", expresó la joven en una entrevista.

Con un collar y orejas postizas, Meow Dalyn se muestra en las redes sociales como una verdadera "chica-perro" y "e-puppy". Aunque su estilo de vida ha generado controversia, la 'streamer' se siente plena adoptando este nuevo rol. "Reconocerme animal, casi me hace sentir más humana", afirmó.

En redes sociales, algunos usuarios la apoyan mientras que otros cuestionan su elección de vida. Sin embargo, para Meow Dalyn, convertirse en un perro es más que una moda, es una forma de expresión y un estilo de vida que ha abrazado por completo.