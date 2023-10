Bizum alerta de que las bromas en los conceptos pueden acarrear graves problemas

La página oficial de Bizum en TikTok ha advertido a todos los miembros de la plataforma sobre los riesgos significativos que conlleva realizar bromas relacionadas con las transacciones financieras. "¿Sabías que poner conceptos graciosos o sospechosos te puede salir muy caro? Si estás pensando en poner 'para la coca' en tu próximo concepto de Bizum, piénsatelo dos veces. En el mejor de los casos, tu banco rechazará el pago y te hará una llamadita en plan... ¿todo bien por aquí? Según la ley 10/2010 del 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, los bancos estarían obligados a vigilar las transacciones que crean que van dedicadas a cometer actos delictivos. Así que mucho cuidadito con gastar este tipo de bromas porque podrías llegar a tener problemas con la Policía". dice el vídeo/comunicado de la aplicación de envió de transacciones.

Hace algunos años, un usuario de Twitter compartió una imagen que mostraba que su transacción de Bizum por 11,50 euros fue rechazada debido a que en el concepto escribió "Apoyo a la causa armada en Siria". Más tarde, narró que recibió una llamada de una empleada del banco: "Evidentemente, la mujer que me llamó se dio cuenta de que se trataba de una broma antes de que lo mencionara, pero me advirtió que debía tener cuidado, ya que este tipo de bromas podrían acarrear problemas legales". Las bromas por Bizum han llegado a su fin y a no ser que se quiera entrar en camisa de once varas solo por querer parecer gracioso.