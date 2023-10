Carlota Boza elige entre 'La que se avecina' y 'Aquí no hay quien viva'

La actriz Carlota Boza, reconocida por su papel como Carlota Rivas en la exitosa serie 'La que se avecina', fue invitada al podcast 'Animales Humanos', donde se sinceró contando detalles de su vida tanto personal como profesional.

Durante la conversación, destacó la estrecha relación entre el elenco de actores de la histórica serie, a los que considera como "una verdadera familia". Además de recordar sus inicios en la pantalla, mencionando que dedicaba prácticamente todo su tiempo a las grabaciones, incluso llegando al punto de tener que ausentarse del colegio por ir a grabar. "Yo cuando empecé la serie desayunaba, comía y cenaba", ha admitido.

En cuanto a la histórica rivalidad entre dos de las series más icónicas de la televisión en España, 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina', Carlota Boza expresó su preferencia por ANHQV: "A mi me gusta más 'Aquí no hay quien viva'. 'La que se avecina' me gusta mucho. En algún momento he llegado a dudar de cuál me gusta más, pero es que tengo un cariño especial a personajes de Aquí no hay quien viva.

Para seguir, se sinceraba diciendo: "Hay actores que me encantaban y que luego no he grabado con ellos en La que se avecina, pero sí en otros proyectos y me he sentido muy feliz. Por ejemplo Diego Martínez, hizo de mi hermano en una peli y fue el momento más felzi de mi vida. Que Carlos de ANHQV sea tu hermano es lo más".