Carlota Boza explica por qué su amiga Victoria Federica evita atender a los medios

La amistad de Carlota Boza, actriz conocida por su papel en ‘La que se avecina’, y Victoria Federica viene desde la infancia. Por eso, ante el último desplante de la sobrina del rey Felipe VI hacia los medios el pasado jueves durante el estreno de una campaña publicitaria donde ella es protagonista, la joven ha querido echarle un capote asegurando que los primeros photocalls pueden llegar a intimidar. “Conmigo habla y no calla, no sé, igual las cámaras imponen. Si no se encuentra cómoda entiendo que no atienda”, destacaba Carlota.

Carlota Boza en una imagen de archivo GTRES

A pesar de que Victoria Federica era imagen de marca de Multiópticas, la hija de la infanta Elena ya había avisado previamente de que no iba a hacer ninguna declaración a la prensa durante la presentación de su nueva campaña. No obstante, sí que posó en el photocall, aunque ante las preguntas de los reporteros, no solo no se pronunció sino que llegó a evitar su presencia abandonando el lugar donde se encontraban para no tener que encontrárselos. Y no es la primera vez que la hermana de Froilán sale corriendo de los periodistas.

Victoria Federica Gtres

Al ser preguntada por si Victoria Federica podría hacer un esfuerzo, sobre todo en este caso que era una de las protagonistas de la jornada, Carlota defendía a su amiga. “Entiendo que no lo haga. En su caso, en general la gente está súper centrada en ella, intenta sacar la mínima cosa que sucede, hace o pasa a su alrededor, y entiendo que le da miedo que cualquier declaración que dé se saque de contexto. Supongo que para no arriesgar, prefiere no hablar directamente”, indicaba.

Así mismo, señaló el carácter tímido de la nieta del rey Juan Carlos para explicar que con el tiempo se acaba soltando: “Es cierto que yo la conozco desde hace mucho tiempo pero, por ejemplo, va haciendo amigos nuevos y todo el mundo te va a decir lo mismo. En cuanto tiene un poco de confianza se suelta, pero necesita tener ese nivel de confianza”. Además, no dudó en alabar a la joven ante sus apariciones públicas: “La veo muy guapa cuando sale en alguna revista, la ropa le queda divina, súper mona, así que ella es guapísima. La ves y te llena de orgullo porque es mi amiga, claro”.