¿Se drogan los delfines? El enigma de su comportamiento con peces globo

La toma de drogas ha sido históricamente relacionada con el comportamiento humano. No obstante, los humanos no son los únicos seres vivos que pueden consumir drogas. Los delfines, unos cetáceos marinos que acostumbran a vivir en grupos y establecer fuertes vínculos sociales, han sido observados manifestando comportamientos extraños, dando pie a la pregunta de si estos inteligentes mamíferos también buscan sustancias psicoactivas. ¿La curiosa conducta de los delfines con peces globo y si realmente se están drogando?, así como otros ejemplos de animales capaces de ingerir sustancias psicoactivas de forma voluntaria.

Diversos estudios han demostrado que varias especies animales son capaces de ingerir de forma voluntaria sustancias psicoactivas. En el caso particular de los delfines, a partir de una serie de filmaciones realizadas por un equipo de producción del documental "Dolphins-Spy in the Pod" de BBC Earth, se pudo observar a un grupo de delfines interactuando de manera extraña con peces globo. Este comportamiento peculiar llevó a la conclusión de que los delfines podrían estar consumiendo las toxinas presentes en estos peces defensivos, como si estuvieran buscando un efecto similar al de una droga.

Es importante mencionar que este comportamiento no es un hallazgo nuevo. En 1995, Lisa Steiner describió en un estudio un comportamiento similar en un grupo de delfines nariz de botella en las islas Azores en Portugal.

Sin embargo, no se puede afirmar con certeza que los delfines se estén drogando intencionalmente, ya que no existen suficientes estudios que lo demuestren, al igual que en el caso de otros animales. Es probable que estos mamíferos marinos estuvieran simplemente jugando con los peces globo, sin intenciones de buscar un efecto psicoactivo, y estuvieran expuestos accidentalmente a las toxinas de estos peces. Como es sabido, los delfines son juguetones por naturaleza y suelen interactuar entre sí y con otras especies y objetos. Es posible que, en algunas ocasiones, se encuentren con seres venenosos o tóxicos y terminen afectados por las sustancias de estos animales.

Los peces globo son conocidos por poseer uno de los compuestos más tóxicos que existen, la tetrodotoxina, una neurotoxina que afecta las transmisiones nerviosas y las contracciones musculares. Ingerir incluso una pequeña dosis de esta toxina puede ser letal tanto para animales como para los seres humanos.

Cuando los delfines interactúan reiteradamente con los peces globo, sufren una leve intoxicación que puede hacerlos parecer momentáneamente inmóviles en la superficie del agua, con su dorso y la parte superior de su cabeza visible, lo que podría llevar a una errónea percepción de que están "drogados".

