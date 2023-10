El expiloto Roldán Rodríguez cuenta su experiencia en un Hotel de Tenerife: «Un tío me deja su coche, así porque sí»

El expiloto vallisoletano Roldán Rodríguez, quien ahora trabaja como comentarista en DAZN, vivió una situación inusual durante su estancia en Tenerife. Mientras se encontraba en la isla, recibió una invitación para asistir a un evento en el que debía vestir completamente de blanco, pero no tenía la ropa adecuada para la ocasión.

Ante esta situación, decidió dirigirse a un centro comercial en busca de algo que le sirviera. Sin embargo, al llegar al evento, se encontró con otro contratiempo: necesitaba un vehículo para llegar al lugar y no tenía acceso a uno.

En ese momento, Rodríguez hizo una pregunta a los organizadores del evento que sorprendió a todos: "¿Tenéis un coche para dejarme?" La respuesta fue negativa, ya que no tenían un vehículo disponible para él en ese momento.

Sin embargo, la historia dio un giro sorprendente cuando un empleado del hotel en el que se hospedaba, un joven que no lo conocía de antes, se ofreció voluntariamente para prestarle su coche. Roldán Rodríguez, sorprendido por la generosidad del gesto, le expresó sus dudas y le dijo: "¿Cómo me vas a dejar tu coche si no me conoces de nada?".

La respuesta del trabajador del hotel fue aún más sorprendente. Le aseguró que no había problema en prestarle su vehículo y le pidió que se lo devolviera antes de que él tuviera que irse a casa después de su jornada laboral. Le entregó las llaves de su Citroen sin dudar.

El expiloto quedó asombrado por este acto de confianza y generosidad. Prometió llenar el tanque de gasolina del coche antes de devolvérselo, como gesto de gratitud por la amabilidad del joven. La historia se ha vuelto viral y ha generado numerosos comentarios, especialmente de canarios que atribuyen este tipo de gestos a la hospitalidad y amabilidad características de la región.