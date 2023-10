'Gonzalito y sus papás' o 'Álex y sus mamás', las historias infantiles que despiertan polémica

El libro "Familias" de Oh! Mami Blue, escrito por Verónica Sánchez y Jana Victoria, ha generado controversia en las redes sociales no por su representación de diversos tipos de familias si no por las imágenes que acompañan a cada una de ellas. Si bien la obra busca mostrar la diversidad familiar y promover la inclusión, la polémica se ha centrado en las representaciones de familias formadas por dos hombres o dos mujeres junto con sus hijos, todos desnudos en una cama.

La controversia ha llevado a un debate en línea sobre los límites de la representación artística y la adecuación para el público infantil. Algunos críticos consideran que estas imágenes son inapropiadas y las han comparado con actos de pedofilia, argumentando que no ven la necesidad de mostrar a ninguna familia desnuda en un libro dirigido a niños. Comentarios en las redes sociales han expresado preocupación, como el deseo de que los padres y madres en las ilustraciones vistan a sus hijos o se representen durmiendo con ropa.

Algunos comentarios que se han podido ver en Twitter sobre este tema han sido: "¿Y no se pueden poner unos pantaloncitos los papás de Gonzalito o las mamás de Álex?", "¿Qué guarrada es esto?¿Qué fin tiene el que estén desnundos todos?" o "Yo a lo mejor soy raro, pero duermo con ropa y mis hijas cada una en su habitación".

Sin duda alguna, el libro ha planteado preguntas sobre cómo equilibrar la representación de la diversidad familiar con la sensibilidad y la edad del público objetivo. A medida que la controversia continúa, la discusión se centra en la responsabilidad de los autores y editores en la presentación de temas de diversidad y la importancia de encontrar un equilibrio que sea respetuoso y apropiado para todas las edades.