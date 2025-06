Las declaraciones de C. Tangana sobre Cataluña que los españoles no recuerdan: "Querían votar y no les dejasteis"

C. Tangana, más conocido como El Madrileño o Pucho, es uno de los cantantes más reconocidos en nuestro país por su personalidad, su estilo y su capacidad mezclar los géneros musicales. Comenzó entrando en contacto con el rap underground, después pasó al trap, al pop y, posteriormente, al flamenco moderno. Además, también ha dirigido y protagonizado documentales como 'Esta ambición desmedida' (2023) y su primer largometraje como director, 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés' (2024).

Su nombre en realidad es Antón Álvarez Alfaro, pero su nombre artístico lo eligió en base a sus inicios en el mundillo de la música. La C inicial proviene de su etapa como rapero, ya que le llamaban Crema. En cuanto a Tangana, esto surgió debido a la elaboración de sus primeros productos musicales. Eligió este término porque quería transmitir, de alguna manera, la idea de un conflicto mezclado con estética.

"Visca el baix llobregat!"

Al ser una figura pública muy reconocida en la sociedad, todo ello que haga o diga va a generar conflicto y que sus seguidores se posicionen a favor o en contra. Uno de los temas en los que, ya sea consciente o inconscientemente, ha mostrado sus pensamientos ha sido en el de Cataluña, algo que puede generar polémica al haber nacido en la Comunidad de Madrid.

Un ejemplo de esto fue cuando todavía mantenía su romance con la cantante catalana Rosalía. Fue una relación muy poco explicada y de la que no se sabe mucha información. Una vez cortaron, El Madrileño realizó un post en Twitter en la que redactó lo siguiente: "Visca el baix llobregat!". Esta es la ciudad en la que nació la cantante del álbum 'Motomami'.

"Todo esto empezó porque querían votar y no les dejasteis"

Todo esto generó que la audiencia se sorprendiera en gran nivel y que apoyaran a este mensaje. De hecho, hubo respuestas en las que se pedía la independencia de esta comarca. No obstante, hubo otro tuit mucho más antiguo que fue bastante peor recibido. Este sí que estuvo mucho más relacionado con el conflicto político que hay en Cataluña.

C. Tangana ya aseguró en sus redes que no cree en la democracia representativa, pero en esta ocasión le reprochó a los partidos políticos de España que no le estaban permitiendo a Cataluña hacer un referéndum de autodeterminación. Formuló lo siguiente en 2019: "Todo esto empezó porque querían votar y no les dejasteis".

Otro de los momentos más recordados de Antón fue en su discurso en el Primavera Sound. Aseguro que, desde su perspectiva, tanto la monarquía como la democracia representativa anteriormente mencionada son "un robo" y comenzó a insultar a los Reyes de España. Además, añadió lo siguiente: "Que me metan a mí también en la cárcel, que me voy a ir a Bélgica a hablarles desde allí", haciendo referencia a lo que hizo Carles Puigdemont.

"La monarquía es un robo. Esa mierda tiene que desaparecer del mundo racional", explica. Indica que es algo que se hacía durante la Edad Media, cuando los dragones aún vivían y para proteger a los campesinos. La opinión de C. Tangana es que "no hay que votar para elegir a otro, uno tiene que tomar sus propias decisiones".