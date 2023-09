La lista de normas de la casa que se ha hecho viral en redes

Las reglas y normas que se imponen en un núcleo familiar, pueden ayudar a la convivencia y a facilitar que las tareas de la casa se repartan de una forma justa y equitativa. Sin embargo, hay veces que esas normas pueden llegar a ser excesivas y muchas veces no se tienen en cuanta los contratiempos que pueden surgir en el día a día.

Este es el debate que ha surgido en redes a través de una publicación en Twitter, donde un usuario ha compartido unas normas de la casa que afectaban sobre todo en los más pequeños del hogar.

Varias de las normas que más han llamado la atención son los tiempos que se estipulan para hacer las tareas del hogar, y las recompensas que obtienen los niños cuando las cumplen, las cuales, también están limitadas a un horario muy estricto. Esas recompensas son: "líneas de móvil con gigas ilimitados y llamadas ilimitadas pagadas" y "el acceso al wifi de casa también ilimitado", pero como hemos dicho, esto está "limitado únicamente a 4 horas de lunes a viernes" "ampliándose a 2 horas los fines de semana" y en un horario establecido.

Otras de las normas que sorprende es "Por la mañana la abuela manda una foto de la ropa que lleváis al colegio. Tal y como indican las normas del instituto" y matizan "no se puede ver ropa interior". Si la ropa no es adecuada "no se saldrá el fin de semana de casa".

¿Qué te parecen estas normas? ¿Crees que son excesivas para unos niños? o por el contrario ¿Ayudan a la convivencia?