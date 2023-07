Perros, gatos, hasta vacas y caballos: la original orla de una facultad de veterinaria

La Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona ha dado un giro original y emocionante a la tradicional orla de promoción universitaria. En esta ocasión, los estudiantes de la carrera de Veterinaria posaron no solo con la típica vestimenta verde de veterinario, sino también junto a sus amadas mascotas. Esta divertida y conmovedora iniciativa se ha convertido en una tradición anual, y en la promoción 2018-2023 ha alcanzado la fama al hacerse viral en las redes sociales.

La recta final de una carrera universitaria es un logro en sí mismo, y los estudiantes suelen cerrarlo con una el habitual recuerdo de tomarse la fotografía que figurará en la orla de su promoción. En la Facultad de Veterinaria, esta ocasión ya de por si especial, se vuelve aún más al incluir a los animales de compañía de los graduados en la imagen. La orla muestra a los futuros veterinarios con sus mascotas, desde los clásicos perros y gatos hasta tortugas, pájaros, conejos, caballos, vacas e incluso una cabra. Un claro reflejo del profundo vínculo que los estudiantes de Veterinaria tienen con los animales y la pasión que comparten por su profesión.

La orla de la promoción 2018-2023 no ha tardado en convertirse en un fenómeno viral en Twitter, acumulando más de 6 millones de visualizaciones y 19.100 'me gusta'. Los comentarios en la publicación elogian la emotiva iniciativa, con frases como "me encanta, ojalá en mi universidad hicieran cosas así". Otros usuarios han dejado algún comentario más divertido como "y si alguien no tiene mascota? se la deja la uni pa la foto?".

Sin embargo la respuesta ingeniosa a este último comentario fue proporcionada por Clara Grande, una de las alumnas que más ha llamado la atención en Twitter. Para no quedarse fuera de esta emotiva tradición, Clara posó con un adorable peluche que representaba a su perro imaginario, mostrando así que la creatividad también tiene cabida en esta orla.

La iniciativa de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona ha emocionado y conquistado el corazón de muchos usuarios en las redes sociales, destacando la importancia de la relación entre los futuros veterinarios y sus compañeros peludos más allá del conocimiento académico.