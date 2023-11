¿Qué significa 'estripear"? El término utilizado por Javier Milei

En sus entrevistas a la prensa, el presidente argentino electo Javier Milei utilizó repetidamente un verbo que no está reconocido por la Real Academia Española: "estripear". Esto generó desconcierto, y varios usuarios de redes sociales se preguntaron por el significado de la palabra, obteniendo respuestas tanto serias como cómicas.

Milei empleó el verbo al referirse al futuro de Aerolíneas Argentinas y al financiamiento de la Corte Suprema de la Nación. Anunció la posibilidad de "estripear el financiamiento de la Corte" para lograr una mayor independencia de este organismo respecto al Poder Ejecutivo. En cuanto a Aerolíneas, resaltando la presencia de personal altamente calificado y unidades de negocio eficientes, mencionó la posibilidad de "estripear" esas unidades.

Una acepción del verbo inglés "to strip" es "separar" o "aislar" componentes de un conjunto, y este parece ser el significado que quiso transmitir el presidente electo, en el sentido de separar o aislar partes con el propósito de conservarlas o negociarlas por separado (como sería el caso de los fondos destinados a la Corte Suprema).

Alicia María Zorrilla, presidenta de la Academia Argentina de Letras (AAL), sugiere que "a pesar de que no entiendo de economía, puede ser que 'estripear' provenga del inglés 'to strip', que significa 'arrancar, quitar, despojar, desposeer'". Zorrilla destaca que la palabra "estríper" sí aparece en el Diccionario panhispánico de dudas con el significado de 'persona que practica el estriptís, es decir, que se desnuda en público', pero no ha sido registrada aún en el Diccionario de la lengua española.