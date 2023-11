Las redes recuperan el momento más recordado de María Jesús Montero

En medio del nombramiento de los ministros que conformarán el gobierno de Pedro Sánchez, las redes sociales han rescatado un vídeo comprometedor de 2018 protagonizado por María Jesús Montero, la recién nombrada vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública.

En el polémico vídeo, Montero expresó con aparente desprecio: "Chiqui, 1.200 millones no son nada". En aquella ocasión, la ministra respondió a una periodista con "actitud chulesca", asegurando que "pasarse en un presupuesto es fácil, no tiene problema. Lo he dicho siempre, chiqui, son 1.200 millones, eso es poco, solo lo quitas o pones en una parte del presupuesto". Un comentario que pretendía transmitir la aparente tranquilidad de Montero ante la creciente desviación del déficit.

El vídeo ha generado una oleada de críticas en las redes, donde varios usuarios expresaron su indignación. Algunos comentarios destacaron la insensibilidad de la ministra ante la difícil situación económica de muchas familias: "Sinvergüenza, cuando hay gente pasando verdadera necesidad" o "1200 millones del sudor de los españoles le parece poco? ¡Qué vergüenza!".

Otros adoptaron un tono irónico, haciendo referencia al concepto de dinero público: "Total, si eso es dinero público, y el dinero público no es de nadie...", mientras que otros lamentaron la falta de empatía: "¿Eso es poco? Miles de familias sin poder comer y eso es poco".

Este vídeo ha avivado en las redes sociales el debate sobre la responsabilidad fiscal y la percepción de los políticos respecto a los recursos públicos en un momento en el que la economía y las finanzas del país son temas cruciales.