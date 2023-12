Un tiktoker desenmascara un incidente racista en Disney: "Maldita mexicana. No se habla en español en América"

En un giro viral, el tiktoker Carlos Eduardo Espina ha causado revuelo en las redes sociales al compartir un vídeo que expone un incidente racista en el parque de atracciones Disney. El vídeo, que ha acumulado más de 7 millones de visualizaciones, muestra a dos mujeres enfrentadas por el idioma que deberían hablar en Estados Unidos.

En la grabación, una mujer que se encontraba disfrutando del parque y hablando español fue víctima de comentarios despectivos por parte de otra mujer. La agresora declaró: "Maldita mexicana. No se habla en español en América". La situación escaló rápidamente cuando la primera mujer respondió con firmeza, indicando que nadie tiene el derecho de decirle qué idioma hablar y que no es su culpa no ser bilingüe. La agresora llegó incluso a expresar abiertamente su odio hacia los mexicanos.

La publicación del vídeo no solo captó la atención de millones de espectadores, sino que también generó una respuesta contundente por parte de Carlos Eduardo Espina. En una explicación posterior, destacó que América abarca mucho más que los Estados Unidos, incluyendo desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Espina subrayó que Estados Unidos no tiene un idioma oficial y defendió la riqueza lingüística y cultural del país.

Espina argumentó que en California, el español ha sido hablado durante siglos, remontándose a 1542, mientras que el inglés llegó mucho más tarde, en 1800. También resaltó que la primera constitución de California se redactó en español e inglés. Además, señaló que hay 42 millones de personas en Estados Unidos que hablan español y otros 15 millones que lo hablan como segundo idioma, una cifra en constante aumento.

El tiktoker concluyó su intervención enfatizando la importancia de reconocer la diversidad cultural y lingüística de América, rechazando estereotipos y llamando a la reflexión sobre la riqueza que aporta cada comunidad al mosaico multicultural del país.