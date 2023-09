El truco de un habitual de los "sinpas": hacerse el mareado para evitar pagar

Agentes de la Policía Nacional han detenido este martes a un habitual de los "sinpas", un hombre de 50 años de origen lituano que ha vuelto a intentar zafarse de pagar la cuenta y, en esta ocasión, de una manera más que peculiar... haciéndose el mareado.

Ocurría en Alicante, no es la primera vez que este hombre realizaba este método para evitar pagar y se enfrentará a un juicio rápido al no alcanzar la cifra de la cuenta los 400 euros. Es tal la fama del susodicho que es incluso conocido por los agentes por haber sido denunciado por distintos bares y restaurantes de la zona en diversas ocasiones. Que se desmaya o que no se encuentra bien, su método a seguir.

En esta ocasión se hizo el indispuesto para evitar pagar una cuenta de 34'85 y cuando el propietario del local se percató llamó enseguida a la Policía Nacional siendo acusado por un delito leve de estafa, convirtiéndose en la vigésima vez que es detenido.