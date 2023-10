Un vecino le roba la compra y decide pegar este cartel en el ascensor

Los espacios compartidos y pasillos de las comunidades de vecinos se han transformado en una suerte de plataforma social donde los residentes comparten sus dilemas con la intención de que todos estén al tanto. Así lo veíamos cuando un anciano se despedía de sus vecinos con una carta pegada en el portal para despedirse de ellos antes de marcharse a vivir a una residencia.

Aunque mensajes que antes se limitaban a estar en los pasillos, ascensores y portales, ahora se tornan públicos y llegan a una audiencia masiva, en gran parte gracias a cuentas como "Líos de Vecinos", que se encargan de recopilar y difundir este tipo de contenido en redes sociales.

El último caso en generar revuelo ha sido el cartel de un vecino víctima de un robo en su compra. Colocado en el espejo del ascensor, dice: "No sé quién es usted, ni sé lo que quiere, si espera cobrar un rescate le aviso de que no tengo dinero pero lo que sí tengo es una serie de habilidades concretas. Habilidades que he adquirido en mi vida profesional. Habilidades que pueden ser una pesadilla para gente como usted. Si me devuelve mi bolsa de la compra que cogió del ascensor ayer martes por la tarde en las próximas 24 horas todo quedará zanjado, no le buscaré ni le perseguiré, pero si no lo hace le buscaré, le encontraré y le denunciaré".

El cartel incluye una imagen de Liam Neeson en una de sus icónicas escenas de las películas de "La Venganza", en las cuales interpreta a un individuo que se dedica a ajustar cuentas y resolver conflictos.

Este post ha generado numerosos comentarios, como: "Nada más que por la originalidad ya se merece la respuesta", "yo no quiero la segunda parte, me espero directamente a la película" y "apuesto a que la bolsa tenía aceite de oliva".