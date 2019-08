La selección española se ha repuesto a un mal inicio de encuentro para acabar arrollando a Túnez en un debut del Mundial que deja muy buenas sensaciones y a un Ricky Rubio que se ha autoproclamado líder del equipo con su partidazo.

Lo había dejado claro Scariolo en los días previos al debut español en el Mundobasket de China: "No hay que estar al cien por cien, nos da igual ganar por uno que por quince". Y con estas palabras en mente salió España Guangzhou Gymnasium.

Sufría la selección al inicio del encuentro a pesar del gran momento de forma de Ricky. El 7-0 para comenzar el partido en seguida se desvaneció y la zona española hacía aguas. Túnez, un equipo ordenado y trabajado, no en vano es el vigente campeón africano, se aprovechó de una mala defensa española, consiguió llevar el partido a un ritmo bajo con posesiones largas y el juego de sus interiores, con el ex del Madrid, Salah Mejri, no encontraba oposición. Al final del primer cuarto el equipo africano ya se había puesto por delante, 16-17.

Los cambios no modificaron nada en la selección que incluso fue a peor. No se tapaba el rebote defensivo y los porcentajes desde fuera eran horribles. Túnez seguía a lo suyo y se llegó a poner diez arriba, entonces llegó el revulsivo desde el banquillos. Scariolo se la jugó con tres bajitos, con Colom de base y Llull de escolta, y cuatro triples consecutivos pusieron al combinado español por delante de nuevo, algo que ya no cambiaría. Ricky y Marc devolvían la estabilidad al quintento, pero Túnez, con un Roll inspirado, se mantenía en el partido. La reacción, y el paso adelante en defensa dejaron un marcador al descanso de 42-39.

Se había retirado con molestias en la rodilla derecha Rudy, pero disipó cualquier duda sobre su físico con un triple nada más comenzar la segunda parte que inició un parcial de 11-0 que sentenció el partido. Ricky seguía sintiéndose el líder del equipo, que apretó en defensa y forzaba una pérdida tras otra (13 en el cuarto) de una Túnez que resentía su poco fondo de armario. Todo lo contrario que España que cerró el cuarto con una exhibición de Llull, mandarina incluida, y u 30-8 en el tercero.

Con el partido resuelto España no levantó el pie, hubo minutos para los menos habituales, pero Scariolo no dio descanso a Ricky y a Marc que siguieron entonándose para lo que vendrá. Pau Ribas se mostró infalible desde la línea de 6,25 con tres triples consecuitvos mientras que Rubio seguía con su show individual (17 puntos y 9 asistencias). .

España pasó del susto del 19-29 abajo en el segundo cuarto al aplastante 101-62 del marcador final. Buen inicio de Mundial para la selección que se enfrentará el lunes (14:30 horas) a una Puerto Rico que se llevó, tras una remontada espectacular, su duelo ante Irán.