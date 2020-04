México se prepara para el “peor momento”

“El epicentro de la pandemia se está moviendo desde Europa hacia las Américas y esto ha tenido la ventaja de prepararnos para lo que viene, de lo que no podemos escapar es que estamos por vivir el peor momento de la epidemia en la región y en México”, afirmó Cristian Morales, representante en México de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“Salvar vidas implica quedarse en casa, respetar el distanciamiento social, ser responsable con nuestra salud y la de los otros ciudadanos. Lo que viene tiene que ser marcado por la solidaridad”, manifestó Morales. Asimismo, precisó que la situación por la pandemia es diferente en cada estado del país, incluso en cada municipio, dada la riqueza de la nación, por ello se deben priorizar las detecciones y aislar a los pacientes para tratarlos.

En el caso mexicano, el asesor Internacional en Emergencias en Salud de la OPS, Jean-Marc Gabastou, señaló que la Fase 3 de la emergencia sanitaria es la prueba de fuego para el país, por ello insistió en que las medidas deben extenderse para evitar que los servicios de salud colapsen.

A su vez, Antonio Molpeceres, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en México, indicó que se debe acelerar la reconversión de hospitales para enfrentar la pandemia.

Inhumaciones masivas

El Gobierno federal de México adelantó la posibilidad de llevar a cabo una inhumación masiva de cuerpos, debido a la posible falta de espacios para el resguardo de las personas que fallezcan por Covid-19, lo que puede provocar un rebase en los servicios funerarios y de cremación.

El documento “Lineamientos de Manejo General y Masivo de Cadáveres por Covid-19” ha propuesto a las autoridades de los tres niveles de Gobierno, crear centros temporales de resguardo y la apertura de nuevas fosas en panteones para inhumaciones masivas y agilizar trámites administrativos y autorizaciones de cremación o inhumación.

También llama a las autoridades estatales y municipales a considerar que algunas familias pudiesen no tener los recursos para los servicios funerarios, por lo que será necesario considerar apoyos sociales para evitar el abandono del cuerpo.

Amnistías para evitar más contagios

El estado federal de México anunció que alrededor de 1.200 presos podrían salir de las cárceles gracias a una ley de amnistía recientemente aprobada por el Senado para sentenciados por delitos no graves y a las medidas que prepara el gobierno federal para excarcelar a reclusos en riesgo de contraer COVID-19, indicó el martes Juan José García Ochoa, responsable de la política de reinserción del sistema penitenciario federal.

En entrevista con The Associated Press, el funcionario estimó que la ley de amnistía avalada el lunes beneficiaría a unos 800 presos, menos de los 2.600 que calculó el Senado, en su mayoría personas sentenciadas por posesión o trasiego de droga en situación de pobreza, con discapacidad, que fueron obligadas por los grupos criminales o indígenas a quienes no se les haya garantizado un debido proceso.