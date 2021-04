Bolivia: mandan a prisión 2 enfermeras por hurto de vacunas

(AP) . Dos enfermeras fueron enviadas a prisión preventiva tras ser acusadas por el hurto de 500 vacunas en un pequeño poblado del noreste de Bolivia fronterizo con Brasil que sufre un rebrote de COVID-19 y que las autoridades temen que sea por la nueva variante brasileña.

El fiscal Javier Colque pidió prisión preventiva para ambas mujeres por 60 días durante una audiencia realizada el sábado por la noche en la pequeña ciudad amazónica de Guayaramerín. Las primeras pericias, empero, todavía no han determinado si son las autoras del hurto.

Las cajas selladas con las vacunas fueron hurtadas el jueves del centro de salud Los Almendros de esa localidad y aunque fueron devueltas al día siguiente por dos encapuchados que huyeron, las autoridades sanitarias descartaron utilizarlas por inservibles debido a que no fueron resguardadas por la cadena de frío, dijo el médico Maicol Borches, coordinador de la Red de Salud de Guayaramerín.

El caso generó condenas y críticas en medio de una urgencia y escasez de vacunas que obligó al Ministerio de Salud a demorar la vacunación masiva a la población de debió comenzar el 1 de abril para privilegiar a las zonas fronterizas con Brasil en un esfuerzo por contrarrestar una posible propagación de la nueva variante que es más contagiosa, según los expertos.

El gobierno ordenó el cierre de su vasta frontera de más de 3.000 kilómetros con Brasil.

Hasta el sábado, Bolivia acumulaba 274.467 contagios y 12.316 muertes por causa del virus, y reporta apenas 116.692 inmunizados con la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus en una población vacunable estimada en 8 millones de personas.

