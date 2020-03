González de Lara: “No podemos gripar la economía porque después va a ser muy díficil arrancarla”

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha manifestado este lunes que "no podemos gripar la actividad económica porque después va a ser muy dificil arrancarla" tras la publicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, que amplía la consideración de sectores económicos no esenciales tras la declaración del estado de alarma por el coronavirus y ha reclamado que "necesitamos coherencia, sensatez y sobre todo que no haya improvisión" tras considerar que tras las últimas medidas del Gobierno "se está primando hacer política, los criterios ideológicos".

Durante una entrevista con Canal Sur Televisión, González de Lara, que ha manifestado que “estamos volcados solidariamente con esta crisis sanitaria insólita, insospechada y durísima”, ha demandado “una perspectiva de equilibrio sobre la actividad económica” al argumentar que si, inicialmente, tras la declaración del estado de alarma la paralización del tejido productivo andaluz ha sido de un 70%, “ahora dejamos la economía en una parálisis absoluta”. “Luego habrá que ponerla en marcha”, ha avisado.

El presidente de los empresarios andaluces ha defendido que "no ha sido la empresa un lugar de ámbito de contagio", así como que "el trabajo de las empresas ha sido modélico", y ha esgrimido que la solución que necesitan las empresas en estos momentos es "ayudar a que los empresarios y autónomos tengan liquidez". Una liquidez, que, ha explicado, "se consigue de dos maneras: con créditos y avales no detrayendo recursos con una fiscalidad que penaliza", por lo que ha enumerado diversos ejemplos de esto último, como que "los empresarios que facturan más de 6 millones de euros que tendrán que pagar el IVA el 31 de marzo, o el 23 de abril los autónomos tendrán que pagar el IVA y el IRPF".

González de Lara ha apelado a las medidas adoptadas en Andalucía, como la línea de crédito de 1.000 millones de euros emprendida por el Gobierno andaluz y respecto a los cuales ha explicado que "la Sociedad de Garantía Recíproca Garántia aportará más de 500 millones en créditos y avales para pymes y autónomos".

El presidente de la CEA, quien también ha sostenido que "el Gobierno central empezó muy bien con una serie de medidas, insuficientes, pero en la línea correcta como los 200.000 millones a través del ICO", así como que "las medidas erráticas de este fin de semana lo que hacen es dificultar la viabilidad de las empresas", ha trasladado que "coordinación es lo que se le puede pedir a las administraciones", por lo que seguidamente se ha lamentado de que "pagamos los mismos, lo digo con pesar".

González de Lara ha sostenido que “es difícil saber qué sectores van a responder mejor” cuando se supere el estado de alarma declarado por el coronavirus y ha puesto de manifiesto que “el 96% del tejido empresarial de Andalucía son micropymes y autónomos”.