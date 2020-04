“Ataque” a Andalucía mientras Sánchez pide “desescalar” la tensión política

La guerra abierta entre el Gobierno central y la Junta a cuenta del decreto de simplificación normativa no ha hecho más que comenzar, a pesar de la grave crisis sanitaria a causa del coronavirus. El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha reprochado al Gobierno central el “ataque a la autonomía” de Andalucía al abrir la vía para recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) dicho decreto, “mientras pide desescalar” la tensión política a nivel nacional. Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, junto a la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.

Bendodo ha recordado que este “superdecreto”, que modifica 21 leyes, seis decretos y simplifica unos cien trámites, viene a “facilitar la vida a la gente” y la “inversión en Andalucía”. “Esto es una buena noticia”, ha subrayado. No obstante, ha reprochado la forma “peculiar” que tiene el Gobierno presidido por Pedro Sánchez de entender “la desescalada” de la tensión política que pedía a nivel de país. “Si quiere rebajar la tensión política lo que hace es atacar a Andalucía”, ha lamentado.

En este sentido, el también portavoz del Gobierno andaluz ha criticado que “no hubo ni una llamada, ni una advertencia, ni se planteó en la última Conferencia de Presidentes”. “Se piden pactos de Estado, pero nosotros pedimos lealtad”, ha insistido. De esta manera, ha defendido que “las formas hay que cuidarlas” y ha insistido en “la peculiar forma” de pedir la “desescalada” de la tensión política “atacando la autonomía de Andalucía” teniendo en cuenta que este decreto, según ha explicado, “pretende simplificar los trámites administrativos y facilitar la vida a la gente”.

Por último, Bendodo ha dicho no entender “la motivación real ni el impulso que se ha dado desde el Ejecutivo central para solicitar el informe al Consejo de Estado previo a la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional”. En concreto, el Gobierno ha acordado solicitar el preceptivo informe al Consejo de Estado antes de decidir si recurre o no ante el Constitucional esta norma andaluza. La opinión del supremo órgano consultivo del Gobierno, aunque es obligado solicitarla, no es vinculante, por lo que el Gobierno podría recurrir al Constitucional incluso en el caso de que el Consejo de Estado lo desaconseje.

En detalle, el Gobierno quiere impugnar el precepto del decreto que modifica la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, por entender que vulnera las competencias estatales en defensa de los bienes culturales y contra la expoliación que están recogidas en el artículo 149 de la Constitución española.

“Zancadilla en el peor momento”

En la misma línea, el vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, ha lamentado la decisión del Gobierno central, que supone “una zancadilla a los andaluces en el peor momento”. En un comunicado, Martín ha recordado que el citado decreto “va a permitir que abrir un negocio o hacer una obra en Andalucía no sean cuestiones farragosas, llenas de trámites burocráticos, sino que sea algo ágil y sencillo”. “Parece que todo el mundo entiende eso, más en estos momentos en los que atravesamos una crisis sanitaria, económica y laboral sin precedentes”, según el dirigente popular, quien ha lamentado que el presidente del Gobierno parece que no lo entiende, ya que en lugar de actuar “con sentido común y centrarse en solucionar problemas a los ciudadanos y ser útiles a la sociedad anuncia este recurso para evitar que este superdecreto pueda entrar en vigor”.

En su opinión, cuando el presidente del Gobierno "habla de llegar a acuerdos, de pactos y de diálogo con la oposición está mintiendo, porque en Andalucía tanto él como su partido sólo están centrados en poner zancadillas al Gobierno andaluz de Juanma Moreno para intentar evitar en los despachos el cambio político que los andaluces decidieron en las urnas".

"Es increíble que el mismo Pedro Sánchez que está retirando recursos al Gobierno catalán e intentando salvar de la cárcel a los socios independentistas catalanes condenados por la Justicia se dedique en Andalucía a intentar evitar ese decreto", ha denunciado.

Martín ha reprochado al presidente del Gobierno el “daño” que su decisión supondría para los andaluces, al impedir unas reformas que “van a mejorar la vida de los autónomos, de los pequeños empresarios y de todos los andaluces en general”.

“Mientras en España tenemos un presidente centrado en la confrontación estéril con otros gobiernos, en Andalucía el Gobierno de Juanma Moreno seguirá por el camino del cambio, centrado en salvar vidas, en enfrentarse a la crisis económica y en ser útil a los ciudadanos”, ha dicho.