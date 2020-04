La incertidumbre de la vuelta al cole: de mediados de mayo a que no se produzca

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este jueves que la vuelta a las aulas a mediados de mayo podría ser una de las primeras medidas de desconfinamiento, como ocurrirá en otros países europeos. En una entrevista con la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Moreno, preguntado sobre cuál cree que deberían ser las primeras medidas de desconfinamiento, ha dicho que quizá el asunto de los colegios, por cuanto hay muchas familias que están pidiendo que los niños puedan cerrar el curso y volver a las aulas a mediados de mayo, por lo menos, hasta finales de junio, un mes. Ha apuntado que los niños necesitan ese final de curso, mientras que los padres, si tienen que trabajar, también necesitan ese regreso de los hijos a las aulas.

Ha señalado que, desgraciadamente, las comunidades tampoco conocen los planes de desescalada del confinamiento que tiene el Gobierno central y ha señalado que en ese asunto tiene que haber una "implicación real y directa" de las comunidades. Ha añadido que el Gobierno andaluz ya trabaja en su propio plan de desconfinamiento, pero la autoridad quien la marca es el Gobierno central.

Moreno ha indicado que la Junta ya estableció una comisión técnica hace nueve días para abordar un desconfinamiento “gradual”, siempre con las debidas garantías sanitarias y medidas de distanciamiento social, en las zonas donde ha habido incidencia del coronavirus “prácticamente cero”, esto es, esas comarcas y municipios donde no ha habido ni un solo caso. Ha indicado que lo que plantean es que en esas zonas, de manera progresiva, se permita la movilidad de ciudadanos en esas comarcas “que están acotadas” y actividad económica, algo que puede servir de “experiencia piloto”.

De otro lado, el presidente ha anunciado que durante su comparecencia este viernes en el Parlamento para abordar la situación del coronavirus propondrá a los partidos políticos y agentes económicos y sociales una "gran alianza por Andalucía" para intentar reactivar la economía "entre todos" y afrontar los efectos en el ámbito económico y social de esta pandemia.

Ha insistido en que el Gobierno central tiene que contar con las comunidades a la hora de tomar decisiones, porque no puede ser que en la conferencia de presidentes que se celebra los domingos no se enteren de muchos más de lo que ya ha expuesto el Ejecutivo nacional en la rueda de prensa que ofrece el día antes.

“Nos encontramos el plato puesto y son lentejas y te gustan o no te gustan”, según Moreno, para quien el Gobierno central tiene que contar con las comunidades porque es imposible que se puedan decidir o hacer actuaciones en el ámbito sanitario y social sin la participación de las regiones, que llevan 40 años gestionando la sanidad, los servicios sociales o la educación. Ha expresado que, evidentemente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “oculta información” a las comunidades, porque “no nos hace partícipe de los debates” y hay una “queja general”, permanente y reiterada de que acudimos a la reunión de la conferencia de presidentes “sin tener el más mínimo conocimiento de los asuntos”. Ha apuntado que ayer tuvo una llamada de la ministra de Administraciones Públicas con la que “precisamente intentaba evitar esto” y planteo que dijéramos los temas con anterioridad. Ha indicado que si se va a poner en marcha una renta mínima, que es un asunto que gestionan las comunidades, lo lógico hubiera sido abordarlo antes de anunciarlo a “bombo y platillo”.

Respecto a la comisión que se creará en el Congreso de los Diputados, ha considerado que debe servir para hacer propuestas para reactivar la economía y amortiguar el golpe de esta crisis en las zonas más vulnerables y desfavorecidas. En definitiva, según ha añadido, poner el país a funcionar y construir, con la aportación del talento y la experiencia de cada uno.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha considerado este jueves que la posibilidad de que los niños puedan volver a los colegios a partir de mediados de mayo es “muy probable que no se produzca”, aunque ha señalado que, como ha expresado Juanma Moreno, es “el deseo de muchos padres”.

A preguntas de los periodistas, Marín ha recordado que esta decisión compete al Gobierno central y ha instado a esperar cómo evoluciona la situación una vez los niños puedan salir a pasear a la calle a partir del 27 de abril “y a partir de ahí ver si es posible”. “El problema es que hay 20 o 30 niños por clase, no se puede reducir el número de alumnos, no se pueden mantener las distancias de seguridad”, ha señalado el vicepresidente que ha llamado a no dar pasos que luego haya que echar para atrás.