Roban a una persona en Barcelona mientras una argentina opinaba sobre la ciudad: "No estoy exagerando"

La opinión de una persona del extranjero sobre un punto en concreto de toda España puede aportar una perspectiva reivindicativa y valiosa que, en gran parte de las ocasiones, suele ofrecer nuevas formas de ver el estilo de vida de quienes residen allí. Alguien que llega a un sitio nuevo sin ideas preconcebidas o ningún tipo de vínculo emocional tiende a fijarse en aquellos detalles que todo el mundo da ya por sentado.

Estos pensamientos pueden ser perfectos para analizar los beneficios y las cosas a mejorar a algún lugar. Esas miradas externas pueden contribuir a volver a descubrir o reinterpretar una ciudad, un pueblo o, incluso, una de las costumbres más típicas. Por consiguiente, todas estas observaciones pueden llegar a ser interesantesy tomadas en referencia para cuestionar los estereotipos o recalcar aquellos aspectos que alomejor no tienen tanto protagonismo.

La opinión de los extranjeros sobre las ciudades españolas

Hoy en día, gran parte de estas opiniones se comparten a través de las redes sociales, algo que amplía este debate mediante un espacio al que tiene acceso todo el mundo. Una publicación en cualquier plataforma podrá contribuir a una nueva imagen de un lugar en concreto visto desde fuera. Este proceso no solo tiene que ver con la percepción turística de los demás, sino también con la forma en que los propios habitantes comienzan a valorar su entorno.

Uno de los últimos ejemplos ha sido el de una turista del extranjero procedente de Argentina, quien está realizando un viaje a España y asegura que está "completamente mareada", y esto se debe a las diferentes zonas horarias que hay en el mundo. En España, los días son más cortos en invierno pero más largos en verano. Es cierto que ahora mismo no se está viviendo esta estación, pero se está muy cerca y, por consiguiente, anochece mucho más tarde.

"No estoy exagerando"

Esta argentina asegura que "ya me habían dicho que en verano los días en España duran más", pero no se esperaba que el sol se escondiera en el horizonte tan tarde. Por ejemplo, en Barcelona el atardecer a hoy, 6 de junio, está fijado a las 21:22 horas y, en Buenos Aires, a las 17:49 horas, pero también es cierto que ahora mismo otoño; no obstante, si se estuviera viviendo el verano allí, la hora estaría determinada alrededor de las 19:30 horas.

En el momento en el que se está grabando el vídeo "son las 21:00 horas de la noche casi. Faltan 11 minutos para que lo sean y todavía es de día". A la protagonista del vídeo todo esto le sorprende mucho, ya que no entiende por qué "duran tanto los días en España". Asegurándoles a sus seguidores que no les está mintiendo, declara lo siguiente: "No es que estoy exagerando. ¡Hay luz! ¡Hay sol!". Técnicamente, en el momento en el que se está grabando el vídeo, todavía queda media hora para que comience el atardecer oficialmente, ya que todavía "no está oscureciendo".

Roban en pleno directo a una persona mientras grababa un vídeo

Lo que parecía el vídeo y la opinión más normal del mundo, ha terminado acabando en tragedia. Mientras esta joven argentina está expresando su opinión sobre las horas de luz en Barcelona, un ladrón le roba a una persona que no se muestra en ningún momento; lo único que se puede ver durante unos segundos es un vehículo blindado de los Mossos d'Esquadra con las luces encendidas mientras salía un miembro del cuerpo.

Son varios los que consideran que Barcelona esla ciudad más peligrosa de España, y alomejor este pensamiento puede rondarle ahora la cabeza a esta argentina. "¡Ay! Acaban de robar al lado mío", explica. De hecho, al hombre "se lo están llevando preso", pero esto no se muestra durante el video. Finalmente, esta publicación concluye con la protagonista explicando que se va "a caminar a otro lugar".