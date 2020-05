La Junta calcula que Andalucía recibirá del fondo reembolsable la mitad de lo gastado en sanidad

El consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta, Juan Bravo, ha estimado este martes que Andalucía recibirá en torno a 950 millones de euros de los fondos no reembolsables habilitado por el Gobierno para las comunidades autónomas para afrontar el gasto sanitario por el coronavirus Covid-19 y ha criticado que el Ministerio de Hacienda haya decidido “modificar de forma unilateral” el criterio de reparto acordado en el Consejo Interterritorial de Salud, que sí primaba el peso poblacional como defiende Andalucía.

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, Bravo ha valorado que se haya tenido en cuenta la petición que trasladó por carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para crear un fondo no reembolsable para las comunidades autónomas, que según una primera aproximación asignará a Andalucía 950 millones de euros de acuerdo a los criterios fijados "unilateralmente" por el Ministerio.

El titular andaluz de Hacienda ha asegurado que “sorprende” que, a diferencia del acuerdo en la Conferencia Intersectorial de Salud para el reparto de 300 millones para gasto sanitario, donde la población protegida tenía un peso del 80% y cuestiones sanitarias el 20% restante, “aquí la ministra ha invertido el criterio”. “¿Por qué se introduce ese cambio si lo otro estaba acordado y por qué se impone el criterio en lugar de abrir un debate?”, se ha preguntado Bravo, que ha asegurado que la Junta comparte que “ahora mismo la prioridad es el ámbito de la sanidad es la prioridad”, pero ha lamentado que “lo cierto es que cada vez que hacen un reparto Andalucía siempre sale perjudicada”.

Tras subrayar que "nadie discute que ahora mismo la prioridad es la sanidad", el consejero andaluz de Hacienda sí ha subrayado que la Junta no entiende "por qué hay que tomar ese criterio y cambiar de manera unilateral algo que se había alcanzado por consenso de forma multilateral en el Consejo Interterritorial de Sanidad" y ha puesto de manifiesto que el primer fondo de 10.000 millones se divide en dos lotes, uno de 6.000 y otro de 4.000, "donde en el primero la población pesa un 20% y en el segundo un 40%". "No entendemos que diferencia hay para hacerlo de esta manera", ha recalcado.

En este sentido, Bravo ha reclamado al Ministerio una "mejor ponderación" de todos los gastos en los que han incurrido las comunidades autónomas para minimizar el impacto del virus en sus respectivos territorios. "En Andalucía hemos levantado hospitales de campaña como el de Málaga, que afortunadamente no se ha usado pero que hubo que prepararlo. Hemos medicalizado residencias y también hoteles con el objetivo de estar preparados por si el número de contagios se disparaba, y también hemos bloqueado camas en la sanidad privada; todos esos costes los hemos afrontado a pulmón y se deberían tener en cuenta a la hora de distribuir los fondos", ha apuntado Bravo, que ha recordado que el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, "habló de 1.800 millones de euros" de gasto sanitario en Andalucía para hacer frente a la pandemia.

"En este escenario es más importante que nunca el fondo no reembolsable, pero también que el reparto corresponda a criterios lógicos o por lo menos compartidos", ha subrayado el consejero andaluz de Hacienda, que ha destacado que "en este momento en que tanto se reclama el acuerdo, el consenso y la capacidad de diálogo nos hubiera gustado por lo menos que se hubieran escuchado nuestras reflexiones y no se decida de manera unilateral"

Preguntado por la necesidad de realizar una reforma fiscal que plantea el Banco de España, Bravo ha asegurado que la propuesta del regulador no debe traducirse necesariamente en una subida de impuestos porque “lo que está diciendo es que hay que hacer una reflexión profunda sobre el marco fiscal para saber de la mejor manera posible dónde obtener los ingresos”. “La solución a todo no puede ser subir impuestos, como la solución a todo tampoco es bajar impuestos, ojalá fuera tan fácil. Lo que tendremos que hacer es agilidad, simplificación, ser capaces de que la administración no se convierta en un freno para procedimientos que están estancados sino en un acelerador”, ha defendido el consejero, que ha aludido a un informe de Fedea que señala que Andalucía está infrafinanciada en 933 millones de euros para defender que “alguien tendrá que poner freno a esto en algún momento”.