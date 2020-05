Cerca de seis millones de andaluces entran en la fase 1 de la desescalada sin Málaga y Granada

Cerca de seis millones de andaluces han entrado en la fase 1 dentro del proceso de desescalada dispuesto ante la pandemia provocada por el coronavirus, es decir, aquellos de las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, mientras que las provincias de Málaga y Granada se mantienen en la fase 0, tal y como autorizó el Ministerio de Sanidad, y a pesar de las quejas del Gobierno andaluz, que apunta a criterios políticos y ve un agravio respecto a otras regiones.

El Gobierno andaluz solicitó que todas las provincias de la comunidad evolucionaran a la fase 1 del plan de desescalada, aunque, a la vez, que tres de los 33 distritos sanitarios de la región -en concreto, los de Granada y Metropolitano de Granada, y el distrito Málaga- contaran con una serie de salvedades en la transición a ese nivel, por su tasa de incidencia de prueba PCR positivas (sin institucionalizados) por cada 100.000 habitantes.

La exclusión por completo de las provincias de Granada y Málaga para avanzar a la fase 1 de la desescalada ha provocado la protesta de la Junta de Andalucía, cuyo presidente, Juanma Moreno, pidió al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que revise de forma inmediata los criterios de la desescalada por considerar que suponen un agravio para las provincias de Málaga y Granada al “condenar” a la inmensa mayoría de los ciudadanos de estas provincias a esta asimetría por una decisión “no objetiva”, sino “discrecional”.

Entre las actividades permitidas a los territorios que han pasado a la Fase 1 de desescalada, se recomienda el teletrabajo siempre que sea posible, se permiten reuniones de un máximo de diez personas, y se autoriza la reapertura al público de todos establecimientos, locales minoristas y de actividades servicios profesionales con superficie igual o inferior a 400 menos cuadrados y una limitación de aforo del 30 por ciento. Se debe habilitar un horario especial para personas mayores de 65 años. Asimismo, los ayuntamientos pueden decidir la apertura de mercados al aire libre a un máximo del 25% de los puestos que tenían autorizados con anterioridad, y se autoriza la reapertura de terrazas al aire libre. Las mesas deberán ser un 50% menos de las autorizadas el año anterior, con un máximo de diez personas por mesa o agrupación de mesas.

En la fase 1, también se autoriza la reapertura de bibliotecas y museos con limitación de actividades y aforo, así como de hoteles y establecimientos turísticos, siempre y cuando las zonas comunes permanezcan cerradas. Igualmente, se permiten actividades de turismo activo y de naturaleza en grupos de hasta diez personas, y a las comunidades adaptar las franjas de actividad para paseos, actividad física, paseos para menores de 14 años a aquellas circunstancias climatológicas de sus territorios.

Comercios de Sevilla

Con motivo de la implantación en la provincia de Sevilla de la fase uno del plan de levantamiento gradual de las restricciones del estado de alarma decretado contra la pandemia de coronavirus Covid-19, que permite la reapertura de tiendas de menos de 400 metros cuadrados con aforo limitado y siempre que no estén dentro de centros comerciales, “muchos comercios” de la capital andaluza han reabierto ya sus puertas. Tomás González, presidente de la Confederación Provincial de Comercio y Servicios de Sevilla (Aprocom), ha explicado a Europa Press que un “sondeo previo” de la entidad había reflejado que aproximadamente “el 75 o el 80” por ciento de los responsables de los negocios abarcados por la reapertura permitida por la fase uno, -pues el estado de alarma ya permitía el funcionamiento de negocios de productos esenciales como los de alimentación-, tenían intención de reanudar su actividad este lunes una vez les fuese permitido.

Insistiendo en los mencionados porcentajes del 75 o el 80 por ciento, Tomás González ha explicado que en el caso del resto de comercios sevillanos susceptibles de reabrir este lunes pero cuyos responsables no pensaban hacerlo, una minoría ha decidido “esperar” antes de reanudar la actividad y los demás aún no pueden reabrir porque “les faltan los productos y materiales” de higiene, seguridad y prevención cuya implantación en los locales comerciales está obligada. En ese contexto, Tomás González ha manifestado que este lunes, primer día de aplicación de la citada fase uno del plan de levantamiento gradual de las restricciones, “muchos comercios han abierto” y “conforme avance la semana, se van a ir incorporando” más negocios hasta alcanzar ese 75 u 80 por ciento del total de establecimientos susceptibles de reabrir merced a la fase uno.

“Día a día, se irá viendo cada vez más comercios abiertos”, ha augurado el presidente de Aprocom, reiterando que “muy pocos” dueños de tiendas están optando por “esperar un poco” para recuperar la actividad. No obstante, ha avisado de que la “recuperación” de la actividad y las ventas “va a ser lenta, gradual”, tras casi “dos meses cerrados a cal y canto” por el estado de alarma. “Va a costar trabajo recuperar un ritmo medio normal” de clientela y ventas, ha opinado, abogando por “dejar que transcurran los días y que el público vaya teniendo confianza” en acudir a las tiendas.

Por su parte, la Comisión de Comercio Ambulante de Sevilla ha acordado “por unanimidad” no reanudar los mercadillos, de momento, a petición del propio sector y hasta que pueda garantizar las condiciones de protección sanitaria contra el Covid-19. Los empresarios y autónomos de la venta ambulante han traslado al equipo de gobierno que no pueden cumplir todas las exigencias de protección sanitaria recogidas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), informa el Ayuntamiento en un comunicado, en el que destaca que se trata de una medida de “cautela” hasta que haya garantías para la salud de comerciantes y clientes.

Peluquerías de Huelva

La Asociación Provincial de Peluquerías de Huelva ha valorado “positivamente” la marcha de los establecimientos tras una semana de vuelta a la actividad en la que ya cuentan con “listas de espera”, aunque ha remarcado que “solo cubren gastos” debido a la inversión realizada para mantener la seguridad y las garantías higiénico-sanitarias. Así lo ha indicado a Europa Press su presidente, Sergio Busto, quien ha remarcado que la mayoría de las peluquerías de la provincia han abierto, en parte por “la presión de los clientes”, ya que “es un servicio de primera necesidad” y “la sociedad lo necesita”.

Busto ha subrayado que la gestión de las citas se ha convertido en “algo complicado” porque “aunque se dan citas por horas, hay veces que las puertas se llenan de gente esperando su turno”, lo que lo hace “difícil” ya que “no se puede superar el aforo del 30 por ciento”, algo que “todas están respetando”, aunque remarca que “hay situaciones de espera que resultan inevitables” porque las restricciones de distanciamiento y aforo “son las principales a cumplir junto con las medias sanitaria y de seguridad”. De esta manera, Busto ha remarcado que el trabajo se hace “más intenso” con estas medidas, ya que “hay más tiempo entre realización de los servicios” porque hay que ir desinfectando las herramientas y los espacios de trabajo, además de que “tener que usar guantes suma dificultad”.

Con respecto al volumen de trabajo, el presidente de la asociación ha indicado que “ahora se está atendiendo a los clientes que no han podido acudir durante los días de cuarentena”, con lo que hay “mucho trabajo”, pero no se puede atender a los clientes “con la premura a la que están acostumbrados”. Esto ha provocado que en la mayoría haya lista de espera, al estar este servicio “muy demandado” y ahora “las agendas están llenas” por lo que “no falta el trabajo durante la jornada”, pero añade que “hay que dosificar las citas”, al ser obligatorio guardar las distancias de seguridad de dos metros, motivo por el que “se trabaja con la agenda completa, pero solo al 30 por ciento de la capacidad”. Esta limitación, unida a la necesidad de adaptar establecimientos y de compra de materiales, hace que “las empresas de peluquería y estética estén teniendo muchas dificultades” debido al incremento de los precios de productos como guantes o mascarillas, “con precios desorbitados, además de la complicación añadida de acceder a ellos”, materiales “necesarios” porque los peluqueros “están en contacto directo con los clientes” y “sometidos a mucha presión”.

Todo esto hace que “repercuta mucho” en el negocio, con lo que “solo se está ganando dinero casi para cubrir gastos” ya que el precio del servicio “se hace muy costoso” y “merma mucho la rentabilidad” con lo que cree que “hay que sentarse y plantearse bien los números” porque “ya las peluquerías tenían un margen de beneficio muy ajustado por la subida del IVA del 2012”, que “generó una gran crisis”, con lo que destaca que “ahora el daño es terrible” y “más con el coste añadido de la subida de los precios de materiales que ya se usaban antes”.

Los gimnasios

La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (Fneid) calcula que “el 99 por ciento” de los 524 gimnasios y centros deportivos de gestión privada que tienen contabilizados en Andalucía no abrirán en la fase 1 de la desescalada porque se requiere para ello atención individualizada y disponer de un monitor por cliente, por lo que “no compensa”. Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press el gerente de la Fneid, Alberto García, quien ha explicado que en ocasiones estos centros son de propiedad municipal, pero los gestionan mediante una concesión cadenas como GoFit, Viding, Enjoy, OkeyMas, VivaGym o Forum, entre muchas otras.

Preguntado por cuantos abrirán esta semana, ha manifestado que “prácticamente ninguno”, puesto que hay dos provincias (Granada y Málaga) que están en fase 0 y no pueden abrir directamente, pero además en la fase 1 se requiere atención individualiza, “un modelo muy exclusivo de entrenamiento personal”, el que tienen por ejemplo los denominados gimnasios ‘boutique’. “Para abrir ahora en fase 1 tendría que ser un entrenador personal por un cliente, no te vale una clase colectiva ni prestar servicio ni tan siquiera a dos personas”, ha zanjado.

Los templos

Las misas en la fase 1 de la desescalada, en la que entran este lunes todas las provincias andaluzas menos Málaga y Granada, deberán ser cortas, los asistentes tendrán que usar mascarillas con carácter general, no habrá contacto personal y se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad, tampoco habrá distribución de objeto, libros o folletos, no se podrá tocar o besar objetos de devoción u otros objetos que habitualmente se manejen y no habrá coros. Todo ello, manteniendo un aforo del 30 por ciento, y una distancia de seguridad de al menos un metro, según se desprende de la orden publicada por el Ejecutivo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional. Además, las diferentes Diócesis andaluzas han emitido recomendaciones más específicas para sus templos.

Los templos llenaron su aforo permitido. La Basílica del Gran Poder de Sevilla, como la mayoría de los templos de la ciudad, ha cubierto el aforo máximo permitido en esta fase uno de la desescalada -un tercio de su capacidad- el primer día de su reapertura al culto público tras el decreto de estado de alarma por el Covid-19. La mayoría de los devotos que ha acudido a la primera misa, celebrada a las 9,30 horas, tras el cierre de las iglesias durante la pandemia lo han hecho provistos de mascarillas. “Casi todos se han dirigido al dispensador de gel hidroalcohólico colocado a la entrada, no ha hecho falta recordarles su uso y han seguido el itinerario”, señala un voluntario de la hermandad a Europa Press.

“En esta primera fase, el camarín del Señor estará cerrado -la imagen del Gran Poder está en el presbiterio- y, a diario, se desinfectará con ozono la Basílica y sus dependencias para garantizar la asepsia y la seguridad de los fieles, visitantes y empleados”, informa la hermandad en un comunicado en su web.

Asimismo, en la Basílica de la Macarena también se han llevado a cabo pautas similares y, al igual que en San Lorenzo, el portalón principal del templo ha permanecido abierto para, por un lado, facilitar el tránsito de fieles guardando la distancia interpersonal y “sin tener que tocar pomos ni picaportes” y, por otro, para que la Virgen de la Esperanza “pueda ser vista desde la calle sin necesidad de acceder a la iglesia”, señala la corporación de la Madrugá en su página web. Además, las visitas al camarín de la Virgen han sido suspendidas por el momento debido a lo reducido de este espacio y tanto el Tesoro-museo como la Casa de Hermandad permanecerán cerrados.