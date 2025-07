El nuevo «show» de Adelante Andalucía: mofa y críticas a la política sanitaria

Adelante Andalucía es un partido muy imaginativo a la hora de comunicar. Su portavoz, José Ignacio García, siempre complementa sus intervenciones en las sesiones de control al Gobierno andaluz en el Parlamento autonómico con algún «atrezzo», al objeto de llamar la atención y que se viralicen sus comparecencias puesto que la mayoría pasan desapercibidas entre el tedio de la Cámara. Sonados han sido algunos de sus «shows» en el antiguo hospital de la Cinco Llagas, como cuando la ex diputada de la formación Maribel Mora derramó arena en el escaño del presidente de la Junta, Juanma Moreno, para protestar por la proposición de ley que ampliaba los regadíos en Doñana.

El propio García, heredero político de Teresa Rodríguez en el partido, suele intervenir en el Parlamento con camisetas alusivas a alguna causa social. Pero en esta ocasión ha dado un paso más y se ha adentrado en el terreno de la mofa para criticar, a su juicio, los recortes que se dan en materia sanitaria durante el verano.

La formación –con sólo dos diputados en la Cámara– ha difundido un vídeo en el que aparece García imitando a Moreno en el mensaje institucional de Fin de Año. Con traje de chaqueta y corbata y una bandera de Andalucía detrás, de manera solemne, proclama que «queda prohibido ponerse enfermo» durante la época estival y recomienda tomar «ibuprofeno o aguantar hasta septiembre» si tienen que ir a un centro de salud. Según el líder de Adelante, quedan exentos de esta prohibición todos aquellos andaluces que «tengan dinero para pagarse un seguro privado», y la Junta no puede prohibir que se haga con empresas «amigas que sufraguen campañas electorales». Añade que, si es un caso grave y costoso, deberán «esperar a otoño».

Y continúa con la broma: la Junta de Andalucía «tomará medidas contundentes» contra los andaluces que se pongan enfermos para que no se «arruine» el plan previsto, consistente en «seguir beneficiando económicamente a la sanidad privada», algo que, en opinión del partido, «es la verdadera intención del PP con sus recortes sanitarios». García critica, además, el «cierre de centros de salud por las tardes, de quirófanos y de plantas enteras» y «la falta de sustituciones», entre «muchos problemas que se concentran en la estación vacacional a pesar de que la población aumenta en la comunidad».

Lo cierto es que la estrategia que está siguiendo el partido no le está dando muchos resultados, a tenor de las encuestas. La última, publicada por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) el pasado mes de abril, otorga a los herederos de Teresa Rodríguez entre uno y dos escaños –los actuales–, con un 3,8% de los sufragios. Ante estas expectativas, y los endémicos enfrentamientos con los otros grupos de izquierda que no hacen más que generar división, a Adelante Andalucía no le queda otra que el pataleo y ejercer una oposición más o menos llamativa.

La Junta, por su parte, reaccionó a este vídeo con datos. La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, incidió una vez más en que «la atención sanitaria en Andalucía durante el verano está plenamente garantizada, con criterios de calidad y equidad como el resto del año». En este sentido, recordó que el SAS ha diseñado un dispositivo asistencial específico reforzando los equipos profesionales y reorganizando la actividad según la demanda esperada.

El Plan Verano 2025 prevé el mayor volumen de contratos de los últimos años, con más de 36.500 contrataciones –exactamente 36.529– para cubrir las vacaciones del personal sanitario. Esta cifra supone un incremento de más de 4.500 contratos respecto a los contratos realizado en 2018 (31.998), lo que representa un 14% más. El año pasado se realizaron 36.327 contratos, 202 menos que los previstos este año. «Consolidamos así el refuerzo que hemos ido implementando y acrecentando en los últimos años», señaló.

Esta tendencia de refuerzo es especialmente destacable en provincias como Granada, donde la contratación prevista (4.951) este año supera en un 115% a la planificada en 2018 (2.293), «ajustándose plenamente a la realidad del crecimiento de la demanda que experimenta esta provincia en verano». En Córdoba, la contratación prevista crece un 51% a lo proyectado hace siete años y en Jaén un 33%.