Cesur advierte: "No procede cambiar leyes tan importante como la laboral”

Cesur (Círculo de Empresarios del Sur de España), asociación que integra a más de 130 empresas de Andalucía y Extremadura, ha sostenido este jueves por medio de una carta pública que "no procede, bajo ningún concepto, cambiar leyes tan importantes como la laboral, en un momento de crisis. Y menos, el actual", planteamiento que, ha apostillado, está "absolutamente en línea con la CEOE y Cepyme".

La carta responde a la necesidad de que "se oiga la voz de unos empresarios comprometidos con la sociedad y el bien común, que se están dejando, junto con sus empleados, la salud y también su patrimonio, para mantener la actividad de las empresas, los puestos de trabajo y recuperar el tiempo de inactividad al que se han visto obligados en favor de la salud general", en referencia al cese de actividad asociada a la declaración del estado de alarma frente a la pandemia del coronavirus.

Cesur ha planteado una exigencia al conjunto de administraciones para que aborden "la definición de una estrategia clara y coherente que, basada en la racionalidad económica, genere confianza y fomente la actividad, única vía para mantener la protección social y apuntalar el estado del bienestar".

El Círculo de Empresarios del Sur de España ha sostenido que "la actividad económica y el empleo no pueden recuperarse si los agentes económicos no disponen de un marco de referencia estable", por lo que ha augurado que de lo contrario "este país no saldrá adelante, y el sacrificio de miles y miles de empresarios, profesionales y trabajadores habrá sido en vano".

Cesur ha abogado en su carta pública por medidas como "mantener a toda costa el tejido productivo", objetivo para el que ha reclamado que "han de agilizarse determinadas medidas positivas como la tramitación de los ERTE y de los avales del ICO a las empresas". Cesur ha argumentado que "hay demasiados empleos afectados por ERTE que, después de dos meses, no han recibido ningún ingreso por colapso o falta de liquidez del organismo correspondiente", plateamiento que ha hecho extensivo a "las solicitudes de créditos con avales ICO".

El Círculo de Empresarios del Sur de España ha rechazado la adopción de "medidas con carácter permanente" con el argumento de que "aumentan el gasto estructural" y por ello "puedan comprometer la ayuda solidaria que reclamamos a las instituciones europeas".

Cesur ha reclamado que "las medidas positivas" tengan "un marco temporal más amplio y claro", petición que alude a "la moratoria hasta junio de los ERTE o los aplazamientos de impuestos".

CRECIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA

Esta asociación empresarial ha sostenido que "la deuda pública del Estado está creciendo a un ritmo exponencial, hipotecando el futuro de todos los españoles y las generaciones venideras a pesar de años de muchas privaciones y reducción de gastos en general".

Cesur entiende que "el Estado requiere de nuevos ingresos para soportar los gastos de esta crisis", pero ha estimado que la búsqueda de la mejora de su financiación "no puede realizarse a través de un sistema tributario que menoscabe la actividad económica, sino muy al contrario, que la fomente, mejorando así la recaudación". Cesur ha abogado, en el caso de que se requiera "un esfuerzo impositivo mayor a los españoles en general, y a las empresas en particular", por "saber en qué se van a gastar".

"Si la economía no se reactiva inmediatamente y con fortaleza y empuje, será imposible que los españoles y las empresas podamos hacer frente a nuevas alzas impositivas", ha señalado Cesur.

"El sector turístico debería contar con menos restricciones operativas para su recuperación", ha demandado el Círculo de Empresarios del Sur de España, que ha estimado que son "perfectamente compatibles con preservar la salud de sus trabajadores y turistas".

"Las duras restricciones al turismo, mayores que otros países competidores, puede dañar no sólo la presente temporada turística, sino también las venideras", ha augurado Cesur.

Cesur ha planteado como "una obligación del Gobierno generar confianza y más en situaciones de crisis, siendo la actual la más grave desde que la memoria de los españoles recuerda" y ha reclamado la necesidad de "un planteamiento estratégico a corto y medio plazo -ahora inexistente- con rigor, ajustado a la lógica económica, transparente y colaborativo. "No hace falta la ideología para resolver estos problemas", ha apostillado Cesur.

El Círculo de Empresarios del Sur de España ha sostenido que “se precisa, igualmente, de un grupo de expertos independientes y de reconocido prestigio en sus respectivas materias, para garantizar un plan de reconstrucción económico y social de España, viable y sólido”.