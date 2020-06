La edil de Torrox que “asistió” a un pleno desde la playa renuncia a la dieta por la sesión

El PP del municipio malagueño de Torrox, en nombre de la concejala popular y vocal en la Mancomunidad de la Costa del Sol-Axarquía, Paola Moreno, después de que ésta asistiera a un pleno telemático del ente mancomunado, ha reiterado las disculpas y han anunciado la intención de la edil de solicitar a la Mancomunidad Axárquica su renuncia a percibir la cuantía estimada por su participación en dicha sesión plenaria.

Así, en un comunicado del PP de Torrox, Moreno ha trasladado sus disculpas públicas "por el malestar que haya podido generar el hecho de haber participado en el pleno de la institución supramunicipal, dentro del plan previamente acordado de teletrabajo, desde una playa del municipio".

De igual modo, ha informado de su intención, "ante la controversia generada por esta situación", de solicitar a la Mancomunidad axárquica su renuncia a percibir la cuantía estimada por su participación en dicha sesión plenaria.

Por último, ha incidido en su respeto al Pleno de esta Mancomunidad y a los vecinos de la comarca, aludiendo a su "alto grado de compromiso y anunciando que esta situación no se volverá a repetir en el futuro".

Precisamente, tras las críticas, entre ellas del PSOE de Torrox sobre el "poco respeto a las instituciones públicas y a las personas a las que estas representan para asistir a un pleno telemático en traje de baño desde una tumbona en la playa"; ya la edil 'popular' se defendió.

Así, Moreno manifestó en redes sociales que “estaba cumpliendo con mis responsabilidades y obligaciones fuese cual fuese el fondo de pantalla, asistiendo en todo momento a la junta”. “En algunos casos hay quien no muestra su cara y por lo tanto puede quedar en entredicho su asistencia”, ha señalado, apuntado que ella no se esconde “porque no tengo motivos para hacerlo”.