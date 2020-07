¿Cómo financia España la cobertura por desempleo?

El gasto en prestaciones por desempleo ascendió en el mes de mayo (último mes con datos publicados) a 5.526,1 millones de euros (M€), lo que supuso un 279,1% más que el mismo mes del año anterior. Los beneficiarios existentes a final del citado mes de mayo fueron 4.947.921 con un incremento respecto a mayo de 2019 anterior del 183,5%. En este colectivo están incluidos todos los compatriotas y residentes extranjeros afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). En promedio la cuantía bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de mayo de 2020 ha sido de 817,2 euros. Las preguntas que a muchos preocupan son no sólo ¿cómo se paga? sino ¿hasta cuándo se podrá pagar? Me centraré en la primera.

Durante meses se ha trasladado a la opinión pública la idea de que la Unión Europea (UE) se ocupará de proporcionar a los estados miembros fondos suficientes para garantizar el pago de las prestaciones por desempleo. Bien, esto no es estrictamente cierto. No lo es hasta el momento.

La UE aprobó el programa SURE que ascendería a unos 100.000 M€ para financiar estas prestaciones. SURE es el acrónimo de «Support Unemployment Risk Emergency»; es la versión de «emergencia» del Reaseguro Europeo de Desempleo, en forma de instrumento permanente para que la UE complemente los sistemas de paro nacionales. Aunque el SURE estaba entre los compromisos de la presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen, la urgencia de la pandemia lo transformó en un fondo que se financia en los mercados. En consecuencia los países podrían tomar prestado de este fondo para financiar los aumentos de gasto derivados de la extensión de mecanismos de ajuste temporal del empleo. Escribo podrían, porque aún no está disponible este fondo.

En este punto hay dos cuestiones claves a plantearse, 1) ¿de dónde vino hasta ahora el dinero para afrontar el pago de más de 5.500 M€ al mes en prestaciones por desempleo? y 2) ¿cómo vendrá el dinero del SURE?

A la primera pregunta se responde diciendo que ha sido la emisión extraordinaria de deuda pública soberana (aquella cuya garantía es la del estado español) de unos 31.000 M€. Parte de esa deuda se ha emitido para pagar los títulos que vencían en los primeros meses de 2020 pero la mayor parte ha sido emitida para poder pagar las prestaciones contributivas por desempleo (principalmente asociadas a los ERTE). Lo normal hubiera sido que este aumento de la deuda emitida hubiese disparado la prima de riesgo española y encarecido el coste de la deuda pública. No ha sido así porque la mayor parte la ha comprado el Banco Central Europeo (BCE).

El BCE ha destinado, hasta el momento, 22.392 M€ a la adquisición de deuda soberana española. Lo ha hecho a través de su programa de compras de emergencia contra la pandemia (PEPP), lanzado a finales del pasado mes de marzo. Para el conjunto de la UE el BCE ha empleado ya 234.665 M€ de los 750.000 de la dotación inicial del mismo.

La segunda cuestión es ¿cómo se gestionará el dinero del fondo SURE? Lo primero que hay que tener claro es que el dinero que se solicite al SURE será un préstamo, en absoluto una transferencia a fondo perdido como han querido hacer ver algunos. Igual que ocurre con muchos préstamos, para poder acceder a los fondos hay que constituir garantías. España lo hizo en el Real Decreto-Ley 19/2020, de 26 de mayo. Todos los estados miembros que quieran solicitarlo han debido formalizar estas garantías.

Hay que concretar cómo llegará al Tesoro Español el dinero del SURE, en cualquier caso, será en formato préstamo. En este momento se está gestionando el expediente para justificar el gasto producido en cada estado miembro y que se produzcan las asignaciones. Cuando llegue se transferirá al Servicio Público de Empleo Estatal. Las cantidades aparecerán en el Capítulo 4 de su presupuesto de gasto ya que las prestaciones asociadas a los ERTE son, técnicamente, prestaciones contributivas por desempleo.

En definitiva, de manera directa, España es quien ha financiado la mayor parte del gasto extraordinario en prestaciones por desempleo, si bien, el mayor endeudamiento del que ha procedido el dinero no hubiera sido tan barato de no mediar las compras masivas de deuda pública española por el BCE.

José Manuel Cansino es Catedrático de la Universidad de Sevilla y profesor de la Universidad Autónoma de Chile.