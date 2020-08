Marín insiste en ampliar consejerías “cuando sea necesario” y defiende que Rocío Ruiz “hace un trabajo extraordinario”

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha defendido este lunes que los “ajustes” que acometió este pasado viernes el Ejecutivo andaluz en su estructura persiguen hacer la administración “más eficiente” frente a la situación que ha provocado el Covid-19, al tiempo que ha insistido en que no descarta ampliar el número de consejerías “cuando sea necesario” y subrayar que la titular de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, “es una consejera que viene haciendo un trabajo extraordinario”.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Marín, tras apuntar que fue el presidente, Juanma Moreno, el que impulsó esta reforma del Gobierno andaluz, ha recalcado que “hace falta adaptar la administración a la situación completamente extraordinaria que tenemos desde marzo y que exige que pongamos todos los recursos, evitar duplicidades y hagamos todos los ajustes necesarios”.

Así, ha vuelto a afirmar que no tiene “complejo” en aumentar el número de consejerías y que no se ha hecho ya porque “por el momento no ha sido necesario”. “Se han hecho ajustes importantes, pero no descarto ninguna opción, cuando sea necesario se hará”, ha agregado antes de explicar que otra remodelación podría acometerse cuando tengan los resultados de las auditorías que están en marcha porque “hay que poner orden y evitar duplicidades”.

Preguntado por los consejeros de la cuota de Cs que pierden algunas de sus competencias, Marín ha dicho que ha hablado con Rogelio Velasco y “no me ha dicho que le haya molestado”, así como de Rocío Ruiz ha recordado que “hoy ha dicho que son cambios para mejorar la eficacia, eso es lo que perseguimos”. “Es una consejera viene haciendo un trabajo extraordinario que no está exento de dificultades”, ha agregado el líder andaluz del partido naranja, que asegura que harán todo lo necesario para que la administración sea “ágil, flexible y eficaz”.

En cuanto a la pandemia, Marín ha lamentado que crecen los contagios pero ha asegurado que por el momento “no hay presión sanitaria” en Andalucía, así como que no contemplan aplicar el estado de alarma en ninguna zona de la comunidad autónoma porque “ningún informe dice que procedamos así”.

Sobre las peticiones de la oposición para que Moreno comparezca en el Parlamento para informar de la situación, el vicepresidente ha explicado que para hablar de la vuelta al cole debe intervenir Javier Imbroda y en materia sanitaria, Jesús Aguirre, porque “el presidente se somete en todos los plenos a comparecencias con todos grupos y habla de cualquier ámbito, entre ellos también el sanitario y educativo”.

Tras defender que la Junta siempre ha estado dispuesta a dar toda información necesaria, ha lamentado que otras fuerzas, en un momento así, “no arriman el hombro sino que incendian la situación y eso es un error”.

Sobre la vuelta a las aulas, Marín ha lamentado que “no ha comenzado el curso y ya se están convocado huelgas”, antes de recordar que el Ministerio y todas las comunidades se ha aprobado iniciar el curso con normalidad, con medidas y protocolos, y recordar que “el absentismo escolar está penalizado”. Asegura que si ocurre cualquier situación, “estaremos preparados para atenderla” y ha advertido de que “no hay seguridad 100% en ningún sitio”.

“El curso comenzará con normalidad y tranquilidad, se han tomado todas las medidas”, ha concluido el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.