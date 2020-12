El último cabo suelto

El Brexit se sustanciará, al fin, gracias a los desvelos de David Frost y de Michel Barnier –los plenipotenciarios de Ursula Von der Leyen y Boris Johnson en el agotador proceso de negociación–, que han enhebrado centenares de detalles de una separación traumática, como todas, excepto el que más nos importa por estos lares. ¿Qué hacemos con Gibraltar? De momento, la facción más virulenta del nacionalismo español, espoleado por los desmanes que perpetran Sánchez y su banda, ha esparcido la especie de que la famosa cepa británica del coronavirus se coló en la Península a través del Peñón hace seis u ocho semanas: bonita manera de inaugurar un nuevo tiempo de convivencia. La construcción de un mito identitario, que es en lo que se afana hoy la derecha trabucaire, requiere de un enemigo bien identificado y a estos malandrines no les bastan los inmigrantes, cuya penosa situación y aspecto desastrado genera más piedad que inquina. Así que el llanito, tan a mano y con esa querencia al enriquecimiento sin pararse a mirar las formas que no genera precisamente simpatía, puede convertirse en la diana perfecta en una comarca tan volátil como densa en población y, por ende, en votos. He aquí el problema en los estratos populares, que también tiene su reflejo en la alta política, ya que los intereses de Arancha González Laya y del Foreign Office no tienen por qué coincidir con los de las personas que, a ambos lados de la Verja, aguardan expectantes el acuerdo que, ni más ni menos, regulará sus vidas durante los próximos decenios. Sería deseable que estos miles de ciudadanos, ponga lo que ponga en su pasaporte, no fuesen tomados como rehenes por los intereses patrioteros de sus respectivos gobiernos, a los que motiva más un titular amable que el bien común.