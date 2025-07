No son medusas: estos son los extraños seres marinos que invaden las costas españolas

Este verano de 2025 ha traído consigo un visitante poco habitual -pero cada vez más frecuente- a las costas españolas: las salpas, también conocidas como sálpidos.

Aunque a simple vista pueden confundirse con medusas o incluso trozos de plástico flotante, se trata de invertebrados marinos absolutamente inofensivos, esenciales para el ecosistema y fascinantes en su comportamiento.

¿Qué son exactamente las salpas?

A diferencia de las medusas, con las que comparten su aspecto gelatinoso, las salpas pertenecen al grupo de los tunicados, organismos con un cuerpo blando revestido por una túnica semitransparente. Pueden alcanzar hasta 10 centímetros de longitud, y su forma recuerda a un pequeño barril transparente con dos sifones, a través de los cuales se impulsan expulsando agua.

Salpas en una playa. Agencia AP

Una de sus características más sorprendentes es su capacidad de formar largas cadenas coloniales, alineadas en estructuras que pueden superar los 10 metros de longitud, dando la sensación de un solo organismo en movimiento. También pueden existir de forma solitaria, aunque las formaciones grupales son las más llamativas y comunes.

¿Dónde se están viendo en España?

Las salpas han sido avistadas recientemente en diversas zonas del litoral español: desde Alicante a Ibiza, y tanto en el Mediterráneo como en el Cantábrico. Si bien no son nuevas en nuestras aguas, su presencia es cada vez más habitual durante los meses cálidos, especialmente en veranos como este, donde la proliferación de fitoplancton —su principal alimento— es elevada.

¿Pican? ¿Son peligrosas?

No. Las salpas no pican, no muerden ni representan ningún riesgo para los bañistas. Su cuerpo es tan frágil que incluso puede desintegrarse al mínimo contacto. Además, al no tener relación genética con las medusas, carecen de células urticantes o toxinas.

Su aspecto puede generar desconfianza, pero la realidad es que se trata de criaturas completamente pacíficas.

Una función esencial en el equilibrio del mar

Más allá de su apariencia, las salpas cumplen un papel crucial en los océanos. Se alimentan principalmente de fitoplancton, diminutos organismos vegetales responsables de capturar dióxido de carbono (CO₂) y liberar oxígeno. Al consumir grandes cantidades de fitoplancton, las salpas:

Regulan los niveles de CO₂ del océano .

Contribuyen a la producción de oxígeno marino .

Equilibran la biomasa de microorganismos.

Cuando el fitoplancton abunda, las salpas responden con un mecanismo asombroso: se reproducen por clonación asexual, generando copias de sí mismas para formar grandes colonias que limpian el mar. Este comportamiento, observado también en años anteriores como 2019, 2021 y 2024, es una respuesta natural al aumento de nutrientes en el agua.

Cómo detectar las salpas

Si tienes dudas sobre si lo que ves en el agua es una salpa o no, aquí algunas pistas:

Forma de barril (no de campana como la medusa).

Transparente , pero puede presentar tonos marrones en su interior si ha ingerido fitoplancton.

Dos sifones en los extremos del cuerpo .

Presencia en cadenas o estructuras lineales largas.

¿Son venenosas las salpas? Agencia AP

No las saques del agua: déjalas cumplir su función

Aunque su apariencia cause curiosidad o incluso temor, no es necesario avisar a los socorristas ni retirarlas del agua, como se haría en el caso de medusas. Al contrario: las salpas no sobreviven fuera del mar, y su extracción innecesaria puede alterar su función ecológica.

Así que si este verano te cruzas con una o varias salpas, recuerda: están limpiando el océano y ayudando a preservar el equilibrio del planeta. Obsérvalas, respétalas y déjalas flotar.

Lejos de ser un problema, la aparición de salpas es un indicativo de buena salud biológica en el océano. Son un recordatorio de lo complejo y maravillosamente interconectado que es el ecosistema marino. Así que la próxima vez que veas una cadena de seres gelatinosos moviéndose bajo el agua, no te alarmes: es solo la naturaleza haciendo su trabajo.