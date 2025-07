Las moscas se mantendrán alejadas de tu casa si realizas esta tarea de 10 segundos una vez al día

Durante los meses de verano, las moscas domésticas suelen convertirse en una presencia constante en las cocinas, atraídas por restos de comida, frutas maduras y desagües húmedos. Sin embargo, un método casero, económico y libre de químicos ha resultado eficaz para mantenerlas alejadas: verter agua hirviendo por el desagüe del fregadero una vez al día.

Hay quienes recurrieron a este método tras detectar una infestación de moscas en su cocina y desde entonces, afirman no haber vuelto a ver moscas en su vivienda.

El desagüe, un foco habitual de moscas que pasa desapercibido

Aunque limpiar el cubo de basura y mantener la fruta refrigerada son medidas comunes para evitar la proliferación de moscas, pocos son conscientes de que los desagües del fregadero pueden ser el verdadero origen del problema.

Estos espacios cálidos, húmedos y con residuos orgánicos resultan ideales para que las moscas depositen sus huevos. Al encontrarse fuera del campo visual directo, es habitual que pasen desapercibidos, permitiendo que la plaga se instale sin ser detectada.

Una solución rápida y efectiva

El procedimiento es simple: hervir agua y verterla lentamente por el desagüe. Esta acción ayuda a eliminar larvas, huevos y cualquier resto de comida que pueda servir de alimento a los insectos.

“Dedico 10 segundos cada noche a verter agua hirviendo en el desagüe, y desde entonces no he vuelto a ver una sola mosca en casa”, señala una mujer que ya ha probado el truco. Esta práctica no solo elimina las moscas que pudieran estar ocultas, sino que también neutraliza los olores que las atraen, gracias a la limpieza de la grasa acumulada en las tuberías.

Alternativas naturales complementarias

Además del uso diario de agua hirviendo, existen otras estrategias naturales y accesibles:

Utilizar trampas con vinagre de sidra de manzana para capturar moscas adultas.

Guardar frutas y alimentos frescos en el frigorífico, especialmente durante los meses más cálidos.

Vaciar y limpiar a diario el cubo de basura.

Evitar dejar platos sucios o restos de comida en el fregadero durante la noche.

Asimismo, es recomendable usar de forma ocasional los cristales de soda (carbonato de sodio que es más potente que el bicarbonato) antes de verter el agua caliente. Este ingrediente, conocido por sus propiedades desengrasantes, puede potenciar el efecto limpiador en el desagüe y prevenir obstrucciones.

Evitar el uso de aerosoles químicos

Una de las razones por las que la gente decide buscar alternativas naturales es por su preocupación por los efectos de los insecticidas en el ambiente doméstico. El método con agua hirviendo no presenta riesgos para la salud y permite mantener el hogar libre de plagas sin recurrir a soluciones agresivas.