Isabel, de 72 años, la primera vacunada en Sevilla

Isabel, de 72 años, ha sido la primera residente vacunada en la residencia para personas mayores Heliópolis de Sevilla.

Las primeras personas en recibir la vacuna contra la covid-19 en Sevilla se muestran confiadas en que funcione y piden que todo el mundo se vacune voluntariamente, “porque esto es un bien para todos”, como han explicado poco antes de recibir su primera dosis.

Así se ha pronunciado Melchor Camacho, un hombre de 65 años natural de Minas de Riotinto (Huelva) y usuario del centro de mayores Heliópolis de Sevilla desde hace cuatro años, uno de los elegidos para el reparto de las vacunas en Andalucía en la capital andaluza, donde también reciben hoy las vacunas en la Residencia Beato Juan Grande.

Para Camacho, “esto es algo que es bueno para todo el mundo, para que no se contagien unos a otros, siempre que no haga efecto y no haga daño, y esperamos que sea por el bien del todo el mundo”, ha dicho.

María Luisa Sánchez, una de las responsables de la limpieza del centro, ha pedido también que las personas que puedan se vacunen, para proteger “a mayores como los que nosotros cuidamos”, además de felicitarse de que en esta residencia de ancianos no se han dado casos graves de covid.

Por su parte, Francisco Martín, un hombre de 74 años, pide que todo el que pueda se vacune también, indicando que esta “muy contento y seguro de que va a funcionar” la vacuna, para añadir que, de toda su familia, le ha dicho a su hermano “que vive en San Juan de Aznalfarache, que me voy a vacunar, y espero que él también se vacune”.

En este centro de mayores se van a vacunar unas 60 personas entre usuarios y trabajadores, y a todos se les ha pedido simplemente que no consuman alcohol en las horas previas y que estén atentos a cualquier reacción que les pueda dar la vacuna en los próximos días.

En el hospital Macarena también comenzó la vacunación al personal sanitario. María Jesús, enfermera de urgencias, y Trinidad, enfermera de planta Covid, ambas del Hospital Virgen Macarena, fueron las primeras en recibir la dosis.

