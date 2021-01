Nuehtra Bebesé

Nessie, el monstruo que habita los lagos en torno a Inverness, la capital de las tierras altas de Escocia, es la segunda leyenda más célebre de la mitología contemporánea británica: la primera y más creída por todo el orbe es la de que una radiotelevisión pública, su venerable BBC, puede mantener la independencia respecto del poder político que la financia. ¡Qué le pregunten al desdichado Jorge VI! Tartaja y ayuno de carisma, la posproducción de los técnicos de sonido convertía sus discursos átonos en vibrantes arengas dignas del shakesperiano rey Enrique en Azincourt. Sin habernos sacudido aún del todo los complejos y la caspa, aquí no ha faltado consejero de Presidencia que, como mandarín de la RTVA, no haya querido convertir a Canal Sur en una versión meridional de la Bebesé, con un concurso de coplas en la franja horaria en la que en Londres emiten el show de Benny Hill. Zarrías, Chiqui, la mismísima Susana y ahora Bendodo… todos traían aprendida de casa la lección goebbelsiana de las mentiras mil veces repetida que se convierten en verdad y a esa tarea se han afanado los comisarios políticos que pastorean desde su apertura el trabajo de los periodistas de la tele autonómica. ¿Por qué, entonces, sólo en los dos últimos años se ha rebrincado el rebaño? Por la enorme penetración de las organizaciones de izquierdas en las asociaciones profesionales y sindicatos que, sin ser mayoritarios, son únicos. Me explico: el porcentaje de afiliados es ínfimo y, casi siempre, motivado por acicates tan prosaicos como el acceso a una caseta de Feria, pero el ochenta por ciento –tirando por lo bajo– de indiferentes calla cuando sus compañeros politizados montan una huelga o fuerzan un cambio en la dirección de informativos. Suerte a Mamen, la va a necesitar.