Moreno urge al Gobierno de Sánchez a armar un “plan nacional de Estado” por si la tercera ola se descontrola

El excepcionalismo de la situación sanitaria causada por la Covid-19 se está alargando. El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha aseverado hoy que a partir de ahora las medidas restrictivas se revisarán cada semana y se actuará en base a lo que les trasladen los expertos y el “sentido común”, en el marco de una “estrategia a largo plazo”.

“Iremos paso a paso”, ha dicho, para pedir a continuación a los ciudadanos “dos cosas”: primero, “confianza en su Gobierno, en su Administración”, que intenta “velar” por que la pandemia no se propague; y segundo, “que se tomen muy, pero que muy en serio” esta nueva ola en la que está inmersa la comunidad, ya que “todo parece indicar que va a ser muy dura y compleja”.

Durante su intervención en la inauguración del Centro de Alta Resolución de Especialidades (CARE) Los Alcores, en el municipio sevillano de Mairena del Alcor, el máximo dirigente del Ejecutivo autonómico ha solicitado a los andaluces que, “en la medida de sus posibilidades, se queden en casa” e intenten “no multiplicar las reuniones sociales que sean innecesarias”, que se limiten “al núcleo familiar más esencial”. Moreno ha instado a no trasladar a la familia “lo que ocurre en la calle” y no “montar en casa un mini restaurante” para invitar a los amigos, si están cerrados los establecimientos de hostelería. Ha advertido de que nadie está “exento del peligro” y ha animado a actuar con “responsabilidad y cabeza”.

El presidente andaluz ha confirmado que el Ejecutivo estatal no tiene “en la agenda”, de momento, posibilitar que las comunidades puedan flexibilizar el toque de queda ni un confinamiento general.

“Yo tengo un plan, quiero saber cuál es el del Gobierno central”, ha llegado a aseverar Moreno, para añadir que si “no quieren tomar decisiones”, les dejen a los territorios “todas las facultades para hacerlo”. Ha urgido al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez a tener ”previsto” un “plan nacional de Estado para toda España”, por si la situación se descontrola los próximos días. “Si lo hacemos juntos, mejor”, ha lanzado.

Moreno ha admitido que hubo una “minoría de desaprensivos” que se comportaron en Navidad de manera irresponsable, a lo que se ha sumado la cepa británica, que es un 1,7 veces más contagiosa, lo que ha provocado la multiplicación de casos. Con todo ha aseverado que, por ahora, la región cuenta con “niveles de incidencia preocupantes”, 355,61, a fecha de ayer, lo que supone un alza de 158 en seis días, pero no alcanza los niveles de otras comunidades como Extremadura o Murcia.

En relación a las infraestructuras sanitarias, el popular ha destacado que la Junta haya destinado 34 millones a ellas en la provincia de Sevilla y ha subrayado que, en concreto las del CARE Los Alcores, sean “sumamente vanguardistas”. “Quiero que Andalucía sea sinónimo de calidad sanitaria”, ha mantenido.