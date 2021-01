Almería, primera provincia y capital en Andalucía en superar la tasa de mil contagios

La provincia de Almería y su capital son las primeras de Andalucía en rebasar los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, si bien no será hasta el próximo miércoles cuando se pongan en marcha, de mantenerse esta tasa, restricciones adicionales al cierre perimetral.

La provincia suma hoy 823 nuevos positivos y se queda con una tasa de 1.031,5 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la ciudad de Almería cuenta con 1.020,5 casos por cada 100.000 habitantes.

Según han explicado a Efe fuentes del Ayuntamiento de Almería, el posible cierre de los comercios y establecimientos que no tengan la consideración de esenciales se producirá a las 00:00 horas del miércoles que viene, si la tasa sigue siendo superior a los mil casos tras la reunión del comité territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Almería.

Por su parte, en declaraciones a los medios, la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha afirmado que las cifras de hoy son un “nuevo récord” que es una “pesadilla”, con 293 hospitalizados en toda la provincia por Covid, de los que 62 se encuentran en una UCI de los cinco hospitales públicos y privados de Almería.

Ha calificado de “película de miedo” la situación y ha explicado que esta mañana se ha celebrado una reunión con los equipos directivos de dichos hospitales para comprobar cómo se está aplciando el plan de contigencia y las necesidades que pueden tener en cuanto a recursos para hacer frente a esta situación.

“Esta situación que estamos viviendo es como la de un campo de batalla. Ésta es la guerra que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros”, ha aseverado la delegada, quien ha mantenido que los hospitales trabajan al “mil por mil”.

Ha sostenido que la Junta está “dando la talla” pero apunta que no es posible “hacer más” si el Gobierno de España no accede a peticiones como las de adelantar el toque de queda a las 20:00 horas o permitir los confinamientos domiciliarios. “No están dispuestos a tomar medidas, para ellos no pasa nada, la pandemia es un resfriado más”; ha lamentado.

Por ello, ha exigido al Gobierno y al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que dejen de “hacer cuentas de votos en Cataluña”, y se pongan al frente para atajar la “peor ola y la peor etapa de la pandemia”.

Junto a Sánchez Torregrosa ha participado en dicho encuentro con hospitales el delegado territorial de Salud, Juan de la Cruz, quien ha apuntado que será el próximo lunes en el comité territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Almería, cuando se valorará si es preciso el cierre temporal y la suspensión de la actividad comercial no esencial.

Ha anunciado nuevos cribados a realizar con “criterios epidemiológicos” en Antas, Garrucha, Laujar de Andarax, María, Olula del Río, Vélez-Blanco y Vélez-Rubio, llamando a los citados a acudir a las pruebas para intentar localizar cualquier posible transmisión oculta y poder aplicar los recursos “dónde se tienen que aplicar”.

“La situación va creciendo poco a poco. De momento, el vaso no está rebosando -en los hospitales-”, ha dicho, recordando que la estadística demuestra que un 6% de lo contagiados acaban en el hospital, por lo que también ha reclamado al Gobierno de España los “mecanismos necesarios para cortar esta sangría”.

Por su parte, Sevilla ha sido la última capital andaluza en registrar la tasa de incidencia del coronavirus Covid-19 superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días -límite establecido por la Junta en sus últimas restricciones para decretar el cierre perimetral- este viernes 22 de enero, jornada en la que otras dos ciudades andaluzas de más de 100.000 habitantes, Almería y Jerez de la Frontera (Cádiz), han sobrepasado por primera vez la tasa de 1.000 casos que implica la prohibición de toda actividad no esencial.

Todas las ciudades andaluzas de más de 100.000 habitantes salvo Sevilla tendrán activado el cierre perimetral desde este sábado 23 de enero al registrar este jueves una tasa de incidencia del coronavirus Covid-19 superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y la capital hispalense se ha sumado a ellas este viernes con una tasa de 519,3, aunque el cierre perimetral no entraría en vigor hasta el próximo miércoles 27 de enero si se mantiene por encima de 500 el lunes 25.

Según los últimos datos actualizados por la Consejería de Salud consultados por Europa Press, la mayor tasa por cada 100.000 habitantes en 14 días entre las capitales andaluzas la sigue registrando Almería, única que supera el millar con 1.020,5, seguida de Málaga, con 795,6; Granada, con 781,2; Huelva, con 763,6; Cádiz, con 749,8; Córdoba, con 703,7; Jaén, con 697,4; y Sevilla, con 519,3.

El resto de municipios andaluces de más de 100.000 habitantes también aumenta su tasa de contagios en las últimas 24 horas: Jerez de la Frontera, con una tasa de 1.014,8 que implica suspensión de toda actividad no esencial; Marbella, con una tasa de 984,8; Dos Hermanas, con una tasa de 806,2; y Algeciras, con una tasa de 594,5.

Andalucía en su conjunto ha aumentado su tasa de incidencia de casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días hasta 795,9, cifra que es 55,4 puntos superior a los 740,5 del jueves y 332 puntos más que hace siete días (464,9).

Los comités provinciales de la Junta de Andalucía evalúan y comunican cada lunes y jueves la actualización de los municipios que superan la tasa de 500 y 1.000 casos para la aplicación de las medidas restrictivas con una vigencia de 14 días que entran en vigor a las 0,00 horas de cada miércoles y sábado, respectivamente. Así, si un municipio baja de 1.000 o de 500 casos, se podrán relajar las medidas, siempre que hayan transcurrido 14 días desde que se aplicaron; mientras que si pasa de más 500 a más de 1.000 casos sí se endurecen las medidas aunque no hayan pasado esas dos semanas, comenzando a contar de nuevo ese plazo de 14 días.