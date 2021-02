Andalucía Trade fusionará cuatro entes de la Junta como “ventanilla única”

El Gobierno “del cambio” anunció la unificación en un nuevo ente, bajo la denominación Andalucía Trade -marca en inglés-, de las empresas públicas Extenda, IDEA, Andalucía Emprende y la Agencia Andaluza del Conocimiento, todas en el marco de la Consejería de Industria dirigida por Rogelio Velasco. El plazo marcado es que esté operativa “antes de fin de año”.

Hasta ahora, IDEA y la Agencia Andaluza del Conocimiento dependían de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades–; la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior; y Andalucía Emprende, de Empleo.

Velasco indicó que “no hay intención de reducir empleo”. “La visión no es cuánto personal sobra”, dijo, aludiendo a un “estudio de plantilla óptima, adecuada” y “convencido de que el número que vaya a sobrar sea mínimo y habrá posibilidad de reasignación de unas áreas a otras”.

El consejero Rogelio Velasco señaló que Trade supone “un nuevo paso decidido y valiente para el impulso empresarial y la regeneración de la administración andaluza”. Se trata de “reordenar instrumentos y herramientas cuya finalidad ha podido verse distorsionada con el paso de los años y resultan obsoletos con el paso de los años”. El objetivo es “atraer nuevas inversiones, reducir burocracia, simplificar trámites, la fusión de entes y la promoción de las empresas”, citó el consejero Velasco.

“La pandemia ha roto todas las previsiones”, dijo Velasco, y “tenemos el reto de atraer y gestionar los fondos europeos”. Con Trade, se dará paso, según la Junta, a “una ventanilla única” que sirva de “nexo para la transferencia de conocimiento entre las universidades y el tejido productivo” y, así, “buscar nuevos mercados compitiendo sin complejos en un mundo globalizado”.

Trade será una “agencia evaluada por resultados”, con “menos trabas”, por lo que ayudará a “simplificar procedimientos” y se basará en la “digitalización de su gestión”. Es una “entidad libre de pasado y que rendirá cuentas a la ciudadanía”, expuso el consejero de Cs. También posibilitará la “reducción de gasto superfluo” como una “agencia profesional” creada “sobre nuevos fundamentos”.

Velasco defendió que con el paso del tiempo “hay muchas empresas que han perdido el sentido” y se trata de “aligerar la carga de empresas públicas”.

El nacimiento de la nueva agencia con la agrupación de otras cuatro anteriores coincide con el peor dato del PIB desde el inicio de la serie en 1995. Velasco expuso que “si comparamos con el pasado, hasta la Guerra Civil, no ha habido ningún año peor”. Si se compara con el espacio, en relación “al conjunto de España, no salimos tan mal parados”. En España, la caída es del 11%, “siete décimas mejor en Andalucía”, lo que supone “muchísimo en economía”. Con todo, en la Junta, señaló Velasco, no están “satisfechos” ante una “depresión económica extraordinaria”. “No lo hemos hecho mal, hemos combatido con todos los recursos y el acompañamiento de la Junta a las empresas, al menos para no perjudicar al tejido productivo”, defendió el consejero.

El presidente Moreno señaló vía Twitter que se inicia “la fusión de las agencias Idea, Extenda, Andalucía Emprende y la Agencia Andaluza del Conocimiento en una sola entidad. Nace #AndalucíaTRADE. Impulsamos la economía y apoyamos la iniciativa de los andaluces con una ventanilla única y de manera más eficiente”.

Según especificó la Junta en la referencia del Consejo de Gobierno, “la futura Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (Trade) centrará su actividad en favorecer la promoción económica, fomentando e impulsando el desarrollo económico, tecnológico e industrial. Para ello, unificaría los distintos instrumentos financieros con el fin de mejorar la competitividad y abordar nuevos proyectos empresariales. En este contexto, se dará prioridad a la colaboración público-privada con criterios de máximo control y transparencia. En el campo de la innovación, el nuevo organismo prestará apoyo especialmente a las pymes, a través de programas y ayudas para fomentar la digitalización, la innovación tecnológica y empresarial”. Andalucía Trade “pondrá el acento en la promoción de la innovación disruptiva, en el desarrollo de los programas de apoyo a la compra pública de innovación y en la simplificación procedimental”. “En materia de transferencia del conocimiento, se pretende reforzar los mecanismos de colaboración y transferencia entre centros de investigación, universidades y empresas. Asimismo, se estimulará la creación de startups tecnológicas y spin off y se fomentará el desarrollo de patentes o licencias para el uso de tecnologías derivadas de la investigación andaluza. En el campo de la inversión, el objetivo es crear un entorno económico, investigador e industrial capaz de atraer inversiones y nuevas iniciativas productivas, beneficiándose de la ventaja que supone disponer todos los instrumentos financieros en un mismo ente”, continuó la Junta.

Otro de los aspectos en los que ahondará “es la optimización de los instrumentos de asesoramiento y promoción de la Junta de Andalucía y de los Fondos Europeos a favor de la diversificación y mejora de la calidad del tejido productivo”.