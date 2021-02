“Que caiga todo el peso de la ley sobre los culpables” del “caso Bárcenas”, defiende Juanma Moreno

Cuestionado por el juicio del “caso Barcenas”, Juanma Moreno recordó que “estamos hablando de algo que es pasado, de más de una década” para insistir en que “sucedió hace una década, y como consecuencia de ese tiempo hay distintos procedimientos judicalles en marcha”.

Tras garantizar “la máxima colaboración por parte del PP con la Justifica”, confió en que “se investigue y dictamine si hay responsables, y en caso de haber, sea quien sea que lo pague”.

Con todo, consideró que “lo que no parece razonable es que en plena campaña electoral se cruce un asunto del pasado que tiene su propio procedimiento judicial” y criticó que el PSOE “esté utilizando este asunto de manera explícita, clara, y con un nivel de manipulación importante en la información”.

No obstante, quiso dejar claro “que no tenemos ningún problema ni ningún complejo” para recordar que “el PP ha pedido siempre disculpas pero, lo importante no es que se pida perdón sino que la Justicia actúe, ni yo ni usted, ni un partido, sino los jueces” que habrán de hacer caer “todo el peso de la ley sobre los culpables”.