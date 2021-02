Roban 170 euros de la cartera de un ingresado por covid en Sevilla

El padre de Carlos comenzó a tener fiebre, fatiga y todos los síntomas compatibles con el coronavirus a principios de año. Al ver que no mejoraba fue a urgencias del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde le hicieron un test de antígenos y le confirmaron el positivo en covid pero le mandaron a casa sin hacerle ninguna placa a pesar de que sus síntomas ya eran graves. En casa no fue a mejor: seguía teniendo fiebre muy alta y mucha dificultad para respirar así que fue a buscarle una ambulancia y acabó ingresado el pasado 19 de enero. “Esos días que estuvo en planta pudimos hablar con él y, aunque tenía fiebre muy alta, fue cuando guardaron todas sus pertenencias en una bolsa y pegaron por fuera una especie de albarán con todo lo que tenía”, explica su hijo Carlos. En el inventario, los trabajadores especificaron que dentro había: ropa, calzado, móvil, cargador, llaves y dinero: 170 euros y monedas.

El padre de Carlos ingresó en la UCI y, aunque sigue hospitalizado, llamaron a sus familiares para que fueran a recoger sus pertenencias. “Según el hospital estas bolsas se guarda bajo custodia en un cuarto de celadores y allí fuimos”. Sin solicitarles DNI ni ningún documento que acredite que efectivamente son familiares de la persona cuyas pertenencias están reclamando, les entregaron la bolsa y les advirtieron de que no se podía abrir allí por protocolo. “La llevamos a casa y la dejamos un día en el balcón para que se aireara todo. Dentro de la bolsa exterior, donde estaba pegado el papel con el nombre de la persona y todo lo que había dentro, había otras tres bolsas”. Allí dentro estaban todas las pertenencias de su padre, incluso la cartera. Pero ni rastro de los 170 euros ni las monedas que el mismo inventario había recogido.

Denuncias

“Mi madre me dijo: No me lo puedo creer. Y pensamos que a lo mejor el dinero lo guardaban en otro sitio.” Con toda su ingenuidad acudieron al lugar donde les habían entregado la bolsa y comentaron lo sucedido. “Tampoco se sorprendieron demasiado: dijeron que iban a mirar dentro por si acaso y salieron a los cinco minutos diciendo que no habían encontrado nada”, explica Carlos. La sorpresa de la familia no fue solo el presunto robo, sino que no le dieran al suceso mayor importancia. Les emplazaron a ir a la oficina de reclamaciones del centro hospitalario e idéntica reacción: que por allí pasaba bastante gente con el mismo problema. “A nosotros lo único que nos preocupa ahora es que mi padre se recupere. Confiamos en el sistema sanitario, sé que no tiene nada que ver con este incidente y tengo confianza en que está bien tratado pero esto, la verdad, no ayuda”, explica a este diario.

Carlos denunció el robo en la comisaría de Policía Nacional de Sevilla

Carlos acudió a la comisaría de Policía Nacional y también le comentaron que había cierto descontrol en los hospitales. Desde el hospital han asegurado que esas pertenencias las guardan en un lugar por donde pasa más gente y que abrirán una investigación para aclarar lo sucedido pero que puede demorarse por la situación que estamos atravesando.